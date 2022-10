Protest gegen Asyl-Zelte könnte auf Autobahn enden

Wien - Der Aufbau erster Zelte zur Versorgung von Flüchtlingen hat vor allem in einer betroffenen Gemeinde für Empörung gesorgt. Im oberösterreichischen Thalham, wo ohnehin bereits eine Erstaufnahmestelle steht, kündigte man für den Nationalfeiertag Protestmaßnahmen bis hin zu einer Autobahn-Blockade an. In Tirol will man mit Containern und einem Holzhaus die Aufstellung von Zelten verhindern. Dass weitere kommen, ist indes nicht unwahrscheinlich.

Metaller-KV: Unterbrechung in 2. Runde - Industrie plus 4,1%

Wien - Bei der zweiten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen der Metalltechnischen Industrie gab es Montagabend nach gut sechs Stunden des Feilschens keine Einigung. Die Arbeitnehmer fordern 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, die Arbeitgeber boten heute ein Plus von 4,1 Prozent. Bereits im Vorfeld hatten die Gewerkschaften GPA und PRO-GE Betriebsversammlungen angekündigt, sollte es heute keine Einigung geben. Betroffen sind rund 130.000 Beschäftige in 1.200 Betrieben.

Russisches Militärflugzeug stürzt nahe Ukraine in Hochhaus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein russisches Militärflugzeug ist im Südwesten Russlands über einem Wohngebiet abgestürzt. Die Maschine stürzte über der Stadt Jejsk nahe der Grenze zur Ukraine ab, wie russische Nachrichtenagenturen am Montag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau meldeten.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Genf - Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Orte des Landes sind am Montag nach amtlichen Angaben mindestens sieben Menschen getötet worden. Im Visier war erneut auch die Energie-Infrastruktur, es gab nach ukrainischen Angaben Stromausfälle in "hunderten Orten". In Kiew wurde ein Wohngebäude getroffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die neuen Angriffe mit Raketen und Drohnen als Terror gegen die Zivilbevölkerung.

EU will ukrainische Soldaten ausbilden

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der Europäischen Union haben eine militärische Ausbildungsmission für die Ukraine beschlossen. Sie solle den ukrainischen Streitkräften helfen, ihren "mutigen Kampf" gegen Russland fortzusetzen, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag am Rande des Außenrats in Luxemburg. "Wir unterstützen diese Mission, wir werden auch dafür stimmen, eine Beteiligung ist derzeit aber nicht geplant", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Eurowings-Streik: Airline will Angebot nicht aufbessern

Köln/Wien/Düsseldorf - Der Streik der Eurowings-Piloten geht weiter und auch die Fluggäste in Wien sind davon betroffen. Nachdem heute 18 Flüge ausgefallen sind, werden morgen weitere 14 Flüge nicht durchgeführt, teilte der Flughafen am Montagnachmittag mit. Betroffen sind die Destinationen Düsseldorf, Hamburg, Köln und Stuttgart. Aber immerhin kommen jeweils eine Rotation (Ankunft und Abflug) nach Düsseldorf und Köln doch zustande. Der Flughafen empfiehlt Reisenden, sich laufend zu informieren.

Ulf Kristersson zum neuen schwedischen Premier gewählt

Stockholm - Nach acht Jahren unter sozialdemokratischer Führung bekommt Schweden einen konservativen, von den Rechtspopulisten unterstützten Regierungschef. Fünf Wochen nach der Parlamentswahl erhielt der Vorsitzende der Partei Die Moderaten, Ulf Kristersson, am Montag im Reichstag von Stockholm die nötige Unterstützung. Alle 176 Abgeordneten seines Parteienblocks stimmten für den 58-Jährigen. Die 173 weiteren Parlamentarier lehnten ihn ab.

Britischer Finanzminister nimmt Steuererleichterungen zurück

London - Nur eineinhalb Monate nach ihrem Amtsantritt steht die britische Premierministerin Liz Truss vor dem Scherbenhaufen ihrer Politik. Ihr neuer Finanzminister Jeremy Hunt machte am Montag in London so gut wie alle zuvor angekündigten Steuererleichterungen rückgängig. Sogar die Laufzeit des staatlichen Energiepreisdeckels wurde von zwei Jahren auf sechs Monate verkürzt. Die 47-jährige Truss ist erst seit Anfang September als Premierministerin und Tory-Chefin im Amt.

Wiener Börse geht klar im Plus aus dem Handel

Wien - Die Wiener Börse hat den Montagshandel mit klaren Zuwächsen bestritten. Der heimische Leitindex ATX legte um 1,45 Prozent auf 2.789,63 Zähler zu. Wichtige Unternehmensnachrichten blieben am Beginn der Woche Mangelware. Stattdessen konnten Analystenstimmen die Nachfrage nach den BAWAG- und voestalpine-Wertpapieren steigern. Erstere gewannen 2,1 Prozent, letztere 1,6 Prozent.

