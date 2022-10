Prozessauftakt zum Terror-Anschlag in Wien

Wien - Am Dienstag wird am Landesgericht ein Schwurprozess gegen mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien eröffnet, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen teilweise schwer verletzt hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Angeklagt sind sechs Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren. Sie waren laut Staatsanwaltschaft zwar nicht direkt am Terror-Anschlag beteiligt, sollen dem Attentäter im Vorfeld aber geholfen haben.

Wieder Luftangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Montagabend zum vierten Mal an dem Tag Luftalarm ausgelöst worden. Um die Millionenstadt war nach Behördenangaben die Luftabwehr im Einsatz, um anfliegende Drohnen der russischen Streitkräfte abzufangen. Ein Abschuss einer solchen Drohne wurde aus dem Ort Browary am östlichen Stadtrand gemeldet. Bei Drohnenangriffen auf Kiew Montagfrüh waren vier Menschen getötet worden.

Sechs Tote nach Absturz von russischem Militärflugzeug

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Beim Absturz eines russischen Kampfjets über der russischen Stadt Jejsk am Asowschen Meer hat es am Montag Tote und Verletzte gegeben. Der Kampfbomber vom Typ Suchoj Su-34 fiel kurz nach dem Start direkt neben ein achtstöckiges Wohnhaus, das zum Teil in Brand gesetzt wurde. Nach Angaben des regionalen Zivilschutzes vom Abend wurden mindestens sechs Menschen getötet und 19 verletzt. Bei sechs Menschen war der Verbleib unklar. Den Angaben zufolge wurden 72 Wohnungen beschädigt.

Scholz will drei deutsche AKWs bis April laufen lassen

Berlin - Die drei noch in Betrieb befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen noch bis zum 15. April in Betrieb bleiben. Auf Basis seiner Richtlinienkompetenz hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag angeordnet, die gesetzliche Grundlage zu schaffen, um die Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31. Dezember hinaus bis längstens zum 15. April 2023 zu betreiben. Damit beendete er einen wochenlangen Streit zwischen den Koalitionspartnern FDP und Grüne.

EU produziert seit Krieg Rekordmenge an erneuerbarem Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Europäische Union laut einer Studie so viel Strom aus Wind und Sonne produziert wie noch nie. Zwischen März und September kam fast ein Viertel der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft, wie aus einer Studie der Organisationen Ember und E3G am Dienstag hervorgeht. Im vergangenen Jahr waren es demnach 21 Prozent in dem Zeitraum, verglichen mit 24 Prozent in diesem Jahr.

Betroffener in Wiener Missbrauchsfall fühlt sich "verhöhnt"

Wien - Dass die Staatsanwaltschaft vorerst nicht nach möglichen Mittätern bzw. Mitwissern eines Sportlehrers ermittelt, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule Dutzende Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, empört einen der Betroffenen. "Ich fühle mich verhöhnt. Ich habe den Eindruck, dass man Täter schützen möchte. Das ist die größte Verhöhnung, die mir geschehen kann", hielt das Missbrauchsopfer im Gespräch mit der APA fest.

Evakuierungen nach Gasaustritt bei Tiefenbohrung in Lustenau

Lustenau - Ein ungeplanter Erdgasfund hat am Montagnachmittag zur Evakuierung von drei Häusern in Lustenau (Bezirk Dornbirn) geführt. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilte, wurde gegen 14.55 Uhr bei Bohrungen unter einer neuen Wohnhausanlage in einer Tiefe von bis zu 130 Metern auch eine Gasblase angebohrt. Es seien sofort Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen durchgeführt worden. Ein Bohrhelfer musste mit Verdacht auf Gasvergiftung ins Spital.

Britische Regierungschefin entschuldigt sich für Fehler

London - Die britische Premierministerin Liz Truss hat sich erstmals für die durch ihre Wirtschaftspolitik ausgelösten Turbulenzen entschuldigt. "Ich möchte Verantwortung übernehmen und mich entschuldigen für die Fehler, die gemacht wurden", sagte Truss am Montagabend in einem BBC-Interview. Die von ihrer Regierung angekündigten enormen Steuersenkungen, deren Finanzierung unklar blieb, hatten das britische Pfund in den Keller rauschen und die Zinsen in die Höhe schießen lassen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red