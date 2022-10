Prozessauftakt zum Terror-Anschlag in Wien

Wien - Am Dienstag wird am Landesgericht ein Schwurprozess gegen mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien eröffnet, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen teilweise schwer verletzt hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Angeklagt sind sechs Männer im Alter zwischen 22 und 32 Jahren. Sie waren laut Staatsanwaltschaft zwar nicht direkt am Terror-Anschlag beteiligt, sollen dem Attentäter im Vorfeld aber geholfen haben.

Wieder Luftangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am Montagabend zum vierten Mal an dem Tag Luftalarm ausgelöst worden. Um die Millionenstadt war nach Behördenangaben die Luftabwehr im Einsatz, um anfliegende Drohnen der russischen Streitkräfte abzufangen. Ein Abschuss einer solchen Drohne wurde aus dem Ort Browary am östlichen Stadtrand gemeldet. Bei Drohnenangriffen auf Kiew Montagfrüh waren vier Menschen getötet worden.

13 Tote nach Absturz von russischem Militärflugzeug

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Absturz eines russischen Kampfflugzeugs in einem Wohngebiet in Jejsk im Süden Russlands ist die Zahl der Toten auf 13 gestiegen. Unter ihnen seien auch drei Kinder, teilten die russischen Behörden am Dienstag in der Früh mit. Am Montagabend war nach dem Absturz des Kampfjets vom Typ Su-34, der auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wird, von sechs Toten die Rede gewesen.

Handels-KV startet im Schatten der Metaller-Lohnrunde

Wien - Heute starten die Verhandlungen für den Kollektivvertrag der über 500.000 Beschäftigten im Handel, die Vorzeichen dafür sind schwierig. Bei der bereits laufenden Metaller-Lohnrunde haben die Arbeitgeber gestern ein Einkommensplus von 4,1 Prozent und eine Erfolgsbeteiligung angeboten - während die Arbeitnehmervertreter ein Plus von 10,6 Prozent fordern. Basis der Sozialpartner-Verhandlungen ist traditionell die Inflation der vergangenen zwölf Monate, sie lag bei 6.3 Prozent.

Betroffener in Wiener Missbrauchsfall fühlt sich "verhöhnt"

Wien - Dass die Staatsanwaltschaft vorerst nicht nach möglichen Mittätern bzw. Mitwissern eines Sportlehrers ermittelt, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule Dutzende Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, empört einen der Betroffenen. "Ich fühle mich verhöhnt. Ich habe den Eindruck, dass man Täter schützen möchte. Das ist die größte Verhöhnung, die mir geschehen kann", hielt das Missbrauchsopfer im Gespräch mit der APA fest.

EU produziert seit Krieg Rekordmenge an erneuerbarem Strom

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Europäische Union laut einer Studie so viel Strom aus Wind und Sonne produziert wie noch nie. Zwischen März und September kam fast ein Viertel der Elektrizität in der EU aus Solar- und Windkraft, wie aus einer Studie der Organisationen Ember und E3G am Dienstag hervorgeht. Im vergangenen Jahr waren es demnach 21 Prozent in dem Zeitraum, verglichen mit 24 Prozent in diesem Jahr.

Mindestens drei Tote bei Erdrutsch in Venezuela

Caracas - Bei einem Erdrutsch in Folge heftigen Regens sind in Venezuela mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte der Präsident des südamerikanschen Landes, Nicol�s Maduro, am Montagabend (Ortszeit) mit. "Der Schaden ist groß", sagte Maduro in einem Video. Zudem waren der Regierung des Bundesstaates Aragua zufolge 50 Familien von den Überschwemmungen in der Stadt Maracay betroffen.

