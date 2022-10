Prozessauftakt zum Terror-Anschlag in Wien

Wien - Unter regem öffentlichen Interesse hat am Dienstag am Landesgericht der Prozess gegen mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien begonnen, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen teilweise schwer verletzt hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Medienvertreter aus dem In- und Ausland versammelten sich vor den Eingangstoren zum Großen Schwurgerichtssaal, die e15 Minuten vor Verhandlungsbeginn geöffnet wurden.

Neue russische Angriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat mit neuen Raketen- und Drohnenangriffen auf die Ukraine im ganzen Land Luftalarm ausgelöst. Die Behörden in zahlreichen Regionen - darunter Charkiw, Dnipropetrowsk und Mykolajiw - meldeten am Dienstag, dass die Luftverteidigung aktiv sei. Vielerorts schlugen dennoch Raketen ein. Auch in der Hauptstadt Kiew berichtete Bürgermeister Vitali Klitschko von neuen Explosionen.

13 Tote nach Absturz von russischem Militärflugzeug

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Absturz eines russischen Kampfflugzeugs in einem Wohngebiet in Jejsk im Süden Russlands ist die Zahl der Toten auf 13 gestiegen. Unter ihnen seien auch drei Kinder, teilten die russischen Behörden am Dienstag in der Früh mit. Am Montagabend war nach dem Absturz des Kampfjets vom Typ Su-34, der auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt wird, von sechs Toten die Rede gewesen.

89.520 Flüchtlinge in Grundversorgung

Wien - Im September hat die Zahl der in der Grundversorgung betreuten Flüchtlinge einen Höchststand erreicht. Mit 89.520 Menschen waren es bereits wesentlich mehr als in den Jahren der Flüchtlingskrise 2016 und 2017, damals wurden jeweils knapp 80.000 Menschen betreut, wie aus der Asyl-Statistik des Innenministeriums hervorgeht.

Aktuelle Krisen verhindern besseres Leben für viele Menschen

Berlin - Die Corona-Pandemie, Konflikte und Krisen haben Bemühungen, weltweit mehr Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, zurückgeworfen. Besonders betroffen seien Kinder und Frauen, berichtete die Weltgesundheitsorganisation WHO am Dienstag beim Global Health Summit in Berlin. Hunger und Armut seien gestiegen, und es gebe klare Anzeichen für einen Anstieg der Verheiratung Minderjähriger, häuslicher Gewalt, sowie Depressionen und Angst unter Heranwachsenden, zeigt ein Bericht.

Handels-KV startet im Schatten der Metaller-Lohnrunde

Wien - Heute starten die Verhandlungen für den Kollektivvertrag der über 500.000 Beschäftigten im Handel, die Vorzeichen dafür sind schwierig. Bei der bereits laufenden Metaller-Lohnrunde haben die Arbeitgeber gestern ein Einkommensplus von 4,1 Prozent und eine Erfolgsbeteiligung angeboten - während die Arbeitnehmervertreter ein Plus von 10,6 Prozent fordern. Basis der Sozialpartner-Verhandlungen ist traditionell die Inflation der vergangenen zwölf Monate, sie lag bei 6.3 Prozent.

Tanner setzte Kommission gegen Staatsfeindlichkeit ein

Wien - Nach der Empörung über den Fall eines Unteroffiziers, der trotz Tragens einer SS-Uniform weiter im Heer tätig sein darf, hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag wie angekündigt eine Kommission "zur Bekämpfung staatsfeindlicher Tendenzen" eingesetzt. Vorsitzende ist Barbara Glück vom Mauthausen Memorial, weitere Kommissionsmitglieder sind etwa Danielle Spera und der ehemalige Streitkräfte-Kommandant Franz Reißner.

