Prozessauftakt zum Terror-Anschlag in Wien

Wien - Unter regem öffentlichen Interesse hat am Dienstag am Landesgericht der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien begonnen, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde. "Es geht um die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte", hielt die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer fest, um dann die Namen der vier Getöteten zu erwähnen.

Russland setzt Luftangriffe in der Ukraine fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat am Dienstag seine Luftangriffe auf ukrainische Städte fortgesetzt und erneut auf kritische Infrastruktur wie die Strom- und Wasserversorgung gezielt. In Kiew gab es in der Früh mehrere Explosionen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte Russland einen "terroristischen Staat" und erklärte, mit Russlands Präsident Wladimir Putin gebe es keinen "Raum für Verhandlungen".

Arbeitnehmer im Handel fordern 10 Prozent KV-Erhöhung

Wien - Die Gewerkschaft GPA fordert für die Beschäftigten im Handel 10 Prozent mehr Gehalt. Zugleich wies GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger den Wunsch der Arbeitgeber, die Teuerungshilfen der Regierung in den Kollektivvertragsverhandlungen zu berücksichtigen, zurück. "Die Beschäftigten würden sich dann ihre Gehaltserhöhung mit ihrem Steuergeld selbst bezahlen", argumentiert sie in einer Aussendung. Als Verhandlungsbasis wurden gemeinsam 6,9 Prozent Inflation vereinbart.

Schmid sagte bei WKStA aus, weitere Ermittlungshandlungen

Wien/Gumpoldskirchen - Der ehemalige ÖBAG-Chef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, hat im vom Ibiza-Video ausgelösten Casag-Verfahren seit Juni bei der WKStA wiederholt ausgesagt. Das dürfte weitere Ermittlungshandlungen nach sich ziehen. Wie mehrere Medien am Dienstag online berichteten, soll es Hausdurchsuchungen gegeben haben. Nach Informationen der "Kronen Zeitung" befanden sich darunter Ren� Benkos Signa Holding und die türkise Netzwerkerin Gabi Spiegelfeld.

Messerattacke in Ludwigshafen fordert zwei Menschenleben

Ludwigshafen - Bei einem Messerangriff sind in Ludwigshafen zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag.

Wien Energie zahlte 700 Euro des Stadt-Darlehens zurück

Wien - Die Wien Energie hat die Hälfte des ihr von der Stadt zur Verfügung gestellten Kredits inzwischen wieder zurückgezahlt - also 700 Mio. Euro. Das hat Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Dienstag in der Fragestunde des Gemeinderats berichtet. Insgesamt hat die Stadt 1,4 Mrd. Euro für Sicherheitsleistungen an den Energiebörsen, sogenannte Margin-Zahlungen, bereitgestellt. Wie sich die Situation weiter entwickle, sei aber offen, betonte Hanke.

Athen empfiehlt Türkei Rückkehr zu EU-Flüchtlingsdeal

Wien - Griechenlands Migrationsminister Nitas Mitarakis sieht den Vorfall am Grenzfluss Evros als Chance für die Türkei, anstatt "aggressiv zu antworten" zu dem mit der EU 2016 getroffenen Migrationsabkommen zurückzukehren. Gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte er am Dienstag in Wien die Fortsetzung der von Griechenland, Litauen und Österreich initiierten Grenzschutz-Konferenz an.

Karner glaubt an weitere Zelte

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hält die Unterbringung von Asylwerbern in Zelten neben Oberösterreich und Kärnten auch in weiteren Bundesländern für wahrscheinlich. "Es kann gut sein, dass das auch in anderen Bundesländern sein wird", antwortete Karner am Dienstag auf die Frage, wie der Plan für Tirol und Vorarlberg aussehe, und verwies auf die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), der in Abstimmung mit den Ländern die genaue Planung obliege.

