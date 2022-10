Prozessauftakt zum Terror-Anschlag in Wien

Wien - Unter regem öffentlichen Interesse hat am Dienstag am Landesgericht der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien begonnen, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Die Angeklagten bestritten den zentralen Vorwurf, in die terroristischen Pläne des Attentäters eingeweiht gewesen zu sein und diesen dabei unterstützt zu haben.

Russland setzt Luftangriffe in der Ukraine fort

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat am Dienstag seine Luftangriffe auf ukrainische Städte fortgesetzt und erneut auf kritische Infrastruktur wie die Strom- und Wasserversorgung gezielt. In Kiew kamen laut Bürgermeister Vitali Klitschko drei Menschen ums Leben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte Russland einen "terroristischen Staat" und erklärte, mit Russlands Präsident Wladimir Putin gebe es keinen "Raum für Verhandlungen".

Schmid sagte bei WKStA aus, Hausdurchsuchungen folgten

Wien/Gumpoldskirchen - Der ehemalige ÖBAG-Chef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, hat im vom Ibiza-Video ausgelösten Casag-Verfahren seit Juni bei der WKStA wiederholt ausgesagt, was nun weitere Ermittlungen nach sich zog: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Dienstag mehrere Hausdurchsuchungen. Nach Informationen der "Kronen Zeitung" befand sich darunter Ren� Benkos Signa Holding. Es geht um Bestechung, Amtsmissbrauch und Untreue.

Arbeitnehmer im Handel fordern 10 Prozent KV-Erhöhung

Wien - Die Gewerkschaft GPA fordert für die Beschäftigten im Handel 10 Prozent mehr Gehalt. Zugleich wies GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger den Wunsch der Arbeitgeber, die Teuerungshilfen der Regierung in den Kollektivvertragsverhandlungen zu berücksichtigen, zurück. "Die Beschäftigten würden sich dann ihre Gehaltserhöhung mit ihrem Steuergeld selbst bezahlen", argumentiert sie in einer Aussendung. Als Verhandlungsbasis wurden gemeinsam 6,9 Prozent Inflation vereinbart.

Messerattacke in Ludwigshafen fordert zwei Menschenleben

Ludwigshafen - Ein Mann hat in Ludwigshafen mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und zwei von ihnen getötet. Eine weitere Person sei bei der Tat im Stadtteil Oggersheim schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag. Der 25 Jahre alte mutmaßliche Täter sei wenig später von einer Polizeistreife in einem Drogeriemarkt gestellt worden. Bei der Festnahme sei der Mann angeschossen und schwer verletzt worden.

Athen empfiehlt Türkei Rückkehr zu EU-Flüchtlingsdeal

Wien - Griechenlands Migrationsminister Nitas Mitarakis sieht den Vorfall am Grenzfluss Evros als Chance für die Türkei, anstatt "aggressiv zu antworten" zu dem mit der EU 2016 getroffenen Migrationsabkommen zurückzukehren. Gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) kündigte er am Dienstag in Wien die Fortsetzung der von Griechenland, Litauen und Österreich initiierten Grenzschutz-Konferenz an.

Corona-Welle geht mit 8.970 Neuinfektionen weiter zurück

Wien - Die derzeitige Corona-Herbstwelle geht weiter zurück. Am Montag wurden österreichweit 8.970 Neuinfektionen registriert, das liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen Woche. Da kamen täglich noch 11.709 neue Fälle hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Montag nach 956,6 auf 907,9 pro 100.000 Einwohner. Weiterhin hoch ist die Zahl der Infizierten in den Krankenhäusern. Am Dienstag lagen 2.526 positiv getestete Patientinnen und Patienten in den Spitälern.

Intensive Diskussion nach AKW-Machtwort von Scholz

Berlin/Hannover - Nach dem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutsche Regierung die geforderte Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in die Wege geleitet. Das deutsche Wirtschafts- und das deutsche Umweltministerium erarbeiteten am Dienstag einen Gesetzesentwurf, wonach die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland bis zum 15. April 2023 laufen können. Die Entscheidung von Scholz wurde am Dienstag intensiv diskutiert.

