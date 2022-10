Mädchen bei Fenstersturz in Wien lebensgefährlich verletzt

Wien - Ein achtjähriges Mädchen ist nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag in Wien aus einem Fenster gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 15.00 Uhr. Das Kind fiel aus dem vierten Stock eines Mehrparteienhauses. Einsatzkräfte der Polizei und der Wiener Berufsrettung leisteten Erste Hilfe, bevor es mit dem Wiener Rettungshubschrauber "Christophorus 9" in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Prozessauftakt zum Terror-Anschlag in Wien

Wien - Unter regem öffentlichen Interesse hat am Dienstag am Landesgericht der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien begonnen, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Die Angeklagten bestritten den zentralen Vorwurf, in die terroristischen Pläne des Attentäters eingeweiht gewesen zu sein und diesen dabei unterstützt zu haben.

NATO: Kiew bekommt Abwehr gegen iranische Drohnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat erklärt, dass das Bündnis der Ukraine "in den kommenden Tagen" Systeme zur Drohnenabwehr liefern wird. Damit solle das Land bei der Verteidigung gegen Drohnen aus iranischer Produktion unterstützt werden, mit denen Russland kritische Infrastruktur in der Ukraine angreife, so Stoltenberg. Denn auch am Dienstag setzte Russland seine Drohnen- und Raketenangriffe fort, im ganzen Land gab es immer wieder Luftalarm.

Schmid sagte bei WKStA aus, Hausdurchsuchungen folgten

Wien/Gumpoldskirchen - Der ehemalige ÖBAG-Chef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, hat im vom Ibiza-Video ausgelösten Casag-Verfahren seit Juni bei der WKStA wiederholt ausgesagt, was nun weitere Ermittlungen nach sich zog: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Dienstag mehrere Hausdurchsuchungen. Nach Informationen der "Kronen Zeitung" befand sich darunter Ren� Benkos Signa Holding. Es geht um Bestechung, Amtsmissbrauch und Untreue.

Messerattacke in Ludwigshafen fordert zwei Menschenleben

Ludwigshafen - Ein Mann hat in Ludwigshafen mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und zwei von ihnen getötet. Eine weitere Person sei bei der Tat im Stadtteil Oggersheim schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag. Der 25 Jahre alte mutmaßliche Täter sei wenig später von einer Polizeistreife in einem Drogeriemarkt gestellt worden. Bei der Festnahme sei der Mann angeschossen und schwer verletzt worden.

EU-Länder vor Gipfel uneins über Mittel gegen Energiekrise

Brüssel - Zwei Tage vor dem EU-Gipfel zu Maßnahmen gegen explodierende Energiepreise zeichnet sich keine gemeinsame Linie aller 27 Mitgliedsstaaten ab. Bei den Vorbereitungen des Spitzentreffens sprachen sich am Dienstag Vertreter von Kroatien und Litauen für eine Preisobergrenze für alle Gasarten aus, während Slowenien dies nur für Flüssiggas wünschte.

Eurowingsstreik führt weiter auch zu Ausfällen in Österreich

Wien/Köln/Düsseldorf - Der dreitägige Pilotenstreik beim deutschen Ferienflieger Eurowings führt am Mittwoch weiterhin zu vielen Flugstreichungen, die auch Reisende an österreichischen Airports betreffen. So wird in Wien-Schwechat erwartet, das 14 von 20 Eurowings-Flügen von und nach Deutschland ausfallen - also sieben Hin- und sieben Rückflüge, teilte ein Flughafensprecher auf APA-Anfrage mit. Ausfälle gibt es auch in Salzburg, Linz und Graz, zeigen die Homepages der Bundesländerflughäfen.

Intensive Diskussion nach AKW-Machtwort von Scholz

Berlin/Hannover - Nach dem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutsche Regierung die geforderte Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in die Wege geleitet. Das deutsche Wirtschafts- und das deutsche Umweltministerium erarbeiteten am Dienstag einen Gesetzesentwurf, wonach die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland bis zum 15. April 2023 laufen können. Die Entscheidung von Scholz wurde am Dienstag intensiv diskutiert.

Wiener Börse schließt erneut mit Gewinnen

Wien - Der Leitindex ATX konnte sich am Dienstag nach festerem Verlauf leicht um 0,25 Prozent steigern und schloss bei 2.796,63 Zählern. Auch das europäische Börsenumfeld konnte seine jüngste Erholungsbewegung fortsetzen. Unterstützung lieferte einerseits erneut eine klar fester tendierende Wall Street. Andererseits wurde auf die Bank of England verwiesen, die Berichten zufolge den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will.

