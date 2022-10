Thomas Schmid erhebt schwere Vorwürfe gegen Kurz

Wien/Gumpoldskirchen - Der ehemalige ÖBAG-Chef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, hat Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), seinen früheren engen Weggefährten, aber auch sich selbst vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in mehreren Causen schwer belastet. Kurz sei in der Inseraten-Affäre involviert gewesen, und die ÖVP habe das Geld und die Strukturen des Finanzministeriums für das Fortkommen der Partei und von Kurz missbraucht.

Iran will Vorwürfe zu Drohnenlieferungen ausräumen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Teheran ist nach eigenen Angaben bereit, im Gespräch mit Kiew "unbegründete" Vorwürfe hinsichtlich der Lieferung von Drohnen an Moskau auszuräumen. "Der Iran ist zu Verhandlungen und Gesprächen mit der Ukraine bereit, um diese Vorwürfe auszuräumen", erklärte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums am Dienstag. "Die Behauptungen, dass die Islamische Republik Waffen, einschließlich militärischer Drohnen, in den Ukraine-Krieg schickt" entsprächen nicht der Wahrheit.

Lawrow will diplomatische Präsenz im Westen verringern

Moskau - Angesichts der wegen des Ukraine-Konflikts äußerst angespannten Beziehungen zum Westen will Russlands Außenminister Sergej Lawrow die dortige diplomatische Präsenz seines Landes reduzieren. Er sehe "keinerlei Sinn" darin, die Präsenz in westlichen Ländern wie gehabt aufrecht zu erhalten, sagte Lawrow am Dienstag in einer Ansprache vor frisch ausgebildeten Diplomaten. "Länder der dritten Welt, sowohl in Asien als auch in Afrika, brauchen dagegen zusätzliche Aufmerksamkeit."

Arbeitnehmer im Handel fordern 10 Prozent KV-Erhöhung

Wien - Die Gewerkschaft GPA fordert für die Beschäftigten im Handel 10 Prozent mehr Gehalt. Zugleich wies GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger den Wunsch der Arbeitgeber, die Teuerungshilfen der Regierung in den Kollektivvertragsverhandlungen zu berücksichtigen, zurück. "Die Beschäftigten würden sich dann ihre Gehaltserhöhung mit ihrem Steuergeld selbst bezahlen", argumentiert sie in einer Aussendung. Als Verhandlungsbasis wurden gemeinsam 6,9 Prozent Inflation vereinbart.

Mädchen bei Fenstersturz in Wien lebensgefährlich verletzt

Wien - Ein achtjähriges Mädchen ist nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag in Wien aus einem Fenster gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Das Unglück ereignete sich gegen 15.00 Uhr. Das Kind fiel aus dem vierten Stock eines Mehrparteienhauses. Einsatzkräfte der Polizei und der Wiener Berufsrettung leisteten Erste Hilfe, bevor es mit dem Wiener Rettungshubschrauber "Christophorus 9" in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Truss muss sich Fragen der Parlamentarier stellen

London - Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich am Mittwoch erstmals seit der demütigenden Abkehr von ihrer Steuerpolitik den Fragen der Abgeordneten im Unterhaus stellen. Für Truss steht dabei viel auf dem Spiel. Ein schwacher Auftritt könnte die angeschlagene Regierungschefin weiter schwächen, so die Erwartung. Die Opposition hatte bereits am Montag vergeblich gefordert, Truss solle Rede und Antwort stehen.

Intensive Diskussion nach AKW-Machtwort von Scholz

Berlin/Hannover - Nach dem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz hat die deutsche Regierung die geforderte Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Atomkraftwerke in die Wege geleitet. Das deutsche Wirtschafts- und das deutsche Umweltministerium erarbeiteten am Dienstag einen Gesetzesentwurf, wonach die Meiler Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland bis zum 15. April 2023 laufen können. Die Entscheidung von Scholz wurde am Dienstag intensiv diskutiert.

Frankfurter Buchmesse geht in 74. Ausgabe

Frankfurt am Main - Mit royalem Besuch und Appellen für einen stärkeren demokratischen Diskurs ist in Frankfurt die diesjährige Buchmesse gestartet worden. Zur feierlichen Eröffnung am Dienstagabend kamen das spanische Königspaar und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Main.

