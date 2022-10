Russland erwartet ukrainischen Angriff auf Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die russische Armee rechnet mit einem massiven ukrainischen Angriff zur Befreiung der besetzten Stadt Cherson. "An diesem Frontabschnitt ist die Lage schwierig", räumte der neue Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Sergej Surowikin, am Dienstagabend im Fernsehen ein. Der Auftritt schien nahezulegen, dass Russland einen Rückzug aus der Stadt erwägen könnte. Surowikin sagte, dass "schwierige Entscheidungen" notwendig sein könnten.

Schmid-Beichte überschattet ÖVP-U-Ausschuss

Wien - Die Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef und Kurz-Vertrautem Thomas Schmid bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) werden am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss für einigen Gesprächsstoff sorgen. Schmid belastete Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in mehreren Causen schwer. Einige Vorwürfe betreffen auch den U-Ausschuss-Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Truss muss sich Fragen der Parlamentarier stellen

London - Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich erstmals seit ihrer Kehrtwende in der Steuerpolitik im Parlament den Fragen der Abgeordneten stellen. Für die Vorsitzende der Konservativen steht an diesem Mittwoch im Unterhaus viel auf dem Spiel: Ein schwacher Auftritt könnte die Regierungschefin weiter schwächen und ihren Sturz beschleunigen. Die 47-Jährige steht Oppositionschef Keir Starmer von der Labour Party gegenüber, die derzeit in allen Umfragen klar führt.

Umstürzender Baukran zerstörte zwei Gebäude in Gröbming

Gröbming - Ein umstürzender Baukran hat in der Nacht auf Mittwoch schwere Schäden an zwei Gebäuden in Gröbming (Bezirk Liezen) verursacht. Laut der Bezirksfeuerwehr Liezen war die Betonplatte unter dem Turmbaukran gebrochen. Der Mast des Krans habe die Dachkonstruktion eines Beherbergungsbetriebs durchschlagen und diesen "in umfassendem Ausmaß" beschädigt. Der Kranausleger sei auf ein benachbartes Carport gestürzt und habe dieses komplett zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.

Cellist Yo-Yo Ma erhielt Birgit-Nilsson-Preis in Stockholm

Stockholm - "Für die Musik, für die Menschen, für den Planeten": Der US-Meistercellist Yo-Yo Ma hat am Dienstagabend im Konzerthaus Stockholm den mit einer Million US-Dollar (1,03 Mio. Euro) dotierten Birgit Nilsson Preis entgegen genommen - und angekündigt, das Preisgeld für Projekte im Zeichen des Erhalts der Natur und der Völkerverständigung einzusetzen. Dem 67-jährigen Musiker wurde der höchstdotierte Preis der Klassikwelt durch den schwedischen König Carl XVI. Gustaf überreicht.

Mordversuchs-Prozess nach Messerattacke auf Ehefrau in Linz

Linz - Nachdem er im Mai auf der Oberen Donaulände in Linz seine Frau niedergestochen haben soll, muss sich am Mittwoch ein 52-jähriger Syrer wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten. Die 41-Jährige überlebte nur dank einer Kette glücklicher Umstände und einiger couragierter Passanten, die einschritten und ihren Mann unter erheblich eigenem Risiko außer Gefecht setzten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red