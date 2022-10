Russland erwartet ukrainischen Angriff auf Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die russische Armee rechnet mit einem massiven ukrainischen Angriff zur Befreiung der besetzten Stadt Cherson. Bisher sei die Lage "stabil", eine mögliche Offensive habe noch nicht begonnen, sagte der Vizechef der Besatzungsverwaltung, Kirill Stremoussow, am Mittwoch der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Man erwarte aber einen Angriff. Von der Ukraine gab es zunächst keine Angaben. Auch rund um das AKW Saporischschja gab es in der Nacht erneut Kämpfe.

Inflation erstmals seit 70 Jahren im zweistelligen Bereich

Wien - Die Inflation ist in Österreich im September weiter gestiegen und erstmals seit 70 Jahren mit 10,5 Prozent in den zweistelligen Bereich geklettert. Hauptgrund sind explodierende Haushaltsenergie-Kosten. Eine höherer Verbraucherpreis-Anstieg wurde zuletzt im Juli 1952 gemessen, so die Statistik Austria am Mittwoch. "Damals lag die Inflationsrate bei 14,1 Prozent", so Generaldirektor Tobias Thomas. Der tägliche Einkauf verteuerte sich mit plus 11,5 Prozent noch deutlicher.

Sobotka wehrt sich gegen Schmid-Aussagen zu Mock-Institut

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wehrt sich gegen belastende Aussagen, die der ehemalige Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid gegen ihn getätigt hat. Schmid hatte in seiner Einvernahme angegeben, Sobotka habe wegen Steuerprüfungen bei der "Alois-Mock-Stiftung oder beim Alois-Mock-Institut" sowie bei der "Erwin-Pröll-Stiftung" erfolgreich interveniert. Sobotka spricht in einer Stellungnahme gegenüber der APA von "Anschwärzen", um den Kronzeugenstatus zu erlangen.

Schmid-Beichte überschattet ÖVP-U-Ausschuss

Wien - Die Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef und Kurz-Vertrautem Thomas Schmid bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) werden am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss für einigen Gesprächsstoff sorgen. Schmid belastete Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in mehreren Causen schwer. Einige Vorwürfe betreffen auch den U-Ausschuss-Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP).

Osteuropa-Konjunkturprognose: Das dicke Ende kommt noch

Wien - Die westlichen Sanktionen haben Russlands Wirtschaft bisher bei Weitem nicht so sehr geschadet wie erwartet, und auch die 23 Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas haben die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine besser überstanden als befürchtet. Das wird sich aber in den kommenden Monaten ändern, warnen die Ökonomen des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw). Die Wirtschaft der Ukraine ist durch den Krieg heuer um ein Drittel eingebrochen.

Truss muss sich Fragen der Parlamentarier stellen

London - Die britische Premierministerin Liz Truss muss sich erstmals seit ihrer Kehrtwende in der Steuerpolitik im Parlament den Fragen der Abgeordneten stellen. Für die Vorsitzende der Konservativen steht an diesem Mittwoch im Unterhaus viel auf dem Spiel: Ein schwacher Auftritt könnte die Regierungschefin weiter schwächen und ihren Sturz beschleunigen. Die 47-Jährige steht Oppositionschef Keir Starmer von der Labour Party gegenüber, die derzeit in allen Umfragen klar führt.

Umstürzender Baukran zerstörte zwei Gebäude in Gröbming

Gröbming - Ein umstürzender Baukran hat in der Nacht auf Mittwoch schwere Schäden an zwei Gebäuden in Gröbming (Bezirk Liezen) verursacht. Laut der Bezirksfeuerwehr Liezen war die Betonplatte unter dem Turmbaukran gebrochen. Der Mast des Krans habe die Dachkonstruktion eines Beherbergungsbetriebs durchschlagen und diesen "in umfassendem Ausmaß" beschädigt. Der Kranausleger sei auf ein benachbartes Carport gestürzt und habe dieses komplett zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden.

Internetkriminalität laut Interpol weltweit größte Bedrohung

Lyon - Polizeibeamte sehen derzeit nach einem Bericht der Internationalen Polizeiorganisation Interpol die Internetkriminalität und Finanzstraftaten weltweit als größte Bedrohungen. Wie die Behörde mit Sitz in Lyon am Mittwoch mitteilte, geht sie auch davon aus, dass diese Kriminalitätsbereiche in den kommenden Jahren deutlich zunehmen werden. In Europa werden Onlinebetrug, Geldwäsche und der Handel mit synthetischen Drogen als größte aktuelle Gefahren gesehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red