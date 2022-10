ÖVP/SPÖ-Pakt in Tirol steht, drei rote Landesräte

Innsbruck - Der Koalitionspakt zwischen der Tiroler ÖVP und SPÖ ist sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der Ressortverteilung unter Dach und Fach. Dies bestätigten ÖVP-Parteikreise der APA am Mittwoch. Demnach wird die Volkspartei mit Bald-Landeshauptmann Anton Mattle insgesamt fünf Regierungsmitglieder stellen, die SPÖ mit dem künftigen Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer drei Landesräte.

Kurz nicht überrascht über Aussagen Schmids

Wien - Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigt sich über die ihn belastenden Aussagen des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid unbeeindruckt. "Er versucht den Kronzeugen-Status zu erlangen, indem er Anschuldigungen gegen andere, unter anderem gegen mich, erhebt, um selber straffrei auszugehen", meinte Kurz am Mittwoch auf Facebook. Dessen Aussagen seien daher "keine Überraschung". Der Ex-Kanzler will weiterhin beweisen, dass die Aussagen falsch seien.

Kogler fühlt sich durch Schmid-Aussagen bestätigt

Wien - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) fühlt sich nach den Aussagen von Ex-Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in seinem Vorgehen im letzten Jahr bestätigt. Fragen nach der Bedeutung der Aussagen Schmids für die aktuelle Koalition beantwortete er vor dem Ministerrat am Mittwoch nicht. ÖVP-Chef Kanzler Karl Nehammer forderte in einer Stellungnahme gegenüber der APA "volle Aufklärung" durch die Justiz.

Russische Verwaltung zieht sich aus der Stadt Cherson zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die pro-russische Verwaltung zieht sich nach eigenen Angaben vollständig aus der südukrainischen Stadt Cherson zurück. Der Verwaltungschef der Region Cherson, Wladimir Saldo, sagte am Mittwoch dem russischen Sender Rossija 24: "Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer verlegt". Die russische Armee werde aber in der Stadt gegen die ukrainischen Truppen kämpfen "bis zum Tod".

Inflation erstmals seit 70 Jahren im zweistelligen Bereich

Wien - Die Inflation ist in Österreich im September weiter gestiegen und erstmals seit 70 Jahren mit 10,5 Prozent in den zweistelligen Bereich geklettert. Hauptgrund sind explodierende Haushaltsenergie-Kosten. Eine höherer Verbraucherpreis-Anstieg wurde zuletzt im Juli 1952 gemessen, so die Statistik Austria am Mittwoch. "Damals lag die Inflationsrate bei 14,1 Prozent", so Generaldirektor Tobias Thomas. Der tägliche Einkauf verteuerte sich mit plus 11,5 Prozent noch deutlicher.

Corona-Maßnahmen ohne Änderung bei Maskenpflicht verlängert

Wien - Die am 23. Oktober auslaufende COVID-19-Basismaßnahmenverordnung soll "im Wesentlichen" unverändert für drei Monate verlängert werden, gab das Gesundheitsministerium am Mittwoch bekannt. Damit bleibt die FFP2-Maskenpflicht wie bisher in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Arztpraxen, Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) erneuerte jedoch die allgemeine Maskenempfehlung für Innenräume.

Messerattacke auf Frau in Linz wegen Chats mit Männern

Linz - Nachdem er im Mai auf der Oberen Donaulände in Linz seine Frau niedergestochen haben soll, ist am Mittwoch ein 52-jähriger Syrer wegen Mordversuchs vor Gericht gestanden. Die 41-Jährige überlebte nur dank einer Kette glücklicher Umstände und einiger couragierter Passanten, die einschritten und ihren Mann unter erheblichem eigenen Risiko außer Gefecht setzten. Motiv war Eifersucht, weil die Frau mit anderen Männern gechattet hatte.

Nordkorea feuert rund 100 Artilleriegeschoße ab

Seoul - Nordkorea hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge Artilleriegeschoße auf die Gewässer vor seiner Küste abgefeuert. Pjöngjang erklärte am Mittwoch, dies sei eine Antwort auf eine "militärische Provokation" der südkoreanischen Armee in Grenznähe gewesen. Ziel des Beschusses war eine maritime "Pufferzone", die 2018 eingerichtet worden war, um Spannungen mit Südkorea zu verringern. Südkoreas Generalstab bezeichnete das Artilleriefeuer als Verstoß gegen das Abkommen von 2018.

