Russische Verwaltung zieht sich aus der Stadt Cherson zurück

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Die pro-russische Verwaltung zieht sich nach eigenen Angaben vollständig aus der südukrainischen Stadt Cherson zurück. Der Verwaltungschef der Region Cherson, Wladimir Saldo, sagte am Mittwoch dem russischen Sender Rossija 24: "Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer verlegt". Die russische Armee werde aber in der Stadt gegen die ukrainischen Truppen kämpfen "bis zum Tod".

Inflation in Österreich in zweistelligen Bereich geklettert

Wien - Die Inflation hat im September in Österreich mit 10,5 Prozent ein 70-Jahre-Hoch erreicht und ist auch in der Eurozone auf den Rekordwert von 9,9 Prozent gestiegen. In der Alpenrepublik wurde ein höherer Verbraucherpreis-Anstieg zuletzt im Juli 1952 gemessen, so die Statistik Austria am Mittwoch. "Damals lag die Inflationsrate bei 14,1 Prozent", so Generaldirektor Tobias Thomas. Der tägliche Einkauf verteuerte sich mit plus 11,5 Prozent noch deutlicher.

Kurz nicht überrascht über Aussagen Schmids

Wien - Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigt sich über die ihn belastenden Aussagen des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid unbeeindruckt. "Er versucht den Kronzeugen-Status zu erlangen, indem er Anschuldigungen gegen andere, unter anderem gegen mich, erhebt, um selber straffrei auszugehen", meinte Kurz auf Facebook. Kurz-Anwalt Werner Suppan gab am Nachmittag bekannt, den Behörden eine Tonbandaufzeichnung übermittelt zu haben, die Schmids Aussagen "widerlegen".

ÖVP/SPÖ-Pakt in Tirol steht, drei rote Landesräte

Innsbruck - Der Koalitionspakt zwischen der Tiroler ÖVP und SPÖ ist sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der Ressortverteilung unter Dach und Fach. Dies bestätigten ÖVP-Parteikreise der APA am Mittwoch. Demnach wird die Volkspartei mit Bald-Landeshauptmann Anton Mattle insgesamt fünf Regierungsmitglieder stellen, die SPÖ mit dem künftigen Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer drei Landesräte. Donnerstag und Freitag werden die Parteigremien den Pakt noch absegnen.

Niedrigere Strafen für Salzburger Ärzte im Fall "David"

Linz/Salzburg - Nach dem Tod des 17 Monate alten David nach einem Routineeingriff 2018 in den Salzburger Landeskliniken (SALK) hat das Oberlandesgericht (OLG) Linz am Mittwoch der Berufung eines Kinderchirurgen teilweise Folge gegeben: Der Berufungssenat sah lediglich eine fahrlässige und keine grob fahrlässige Tötung. Die Strafe für den Mediziner wurde ebenso wie jene für seinen Kollegen von der Anästhesie herabgesetzt - von acht auf zwei Monate bzw. von 16 auf neun Monate, jeweils bedingt.

Slagmuylder verlässt 2023 die Wiener Festwochen

Wien/Brüssel - Die Wiener Festwochen brauchen früher als gedacht einen neuen Intendanten: Christoph Slagmuylder, seit der Ausgabe 2019 für das Festival verantwortlich, verlässt die Festwochen bereits kommendes Jahr. Der Belgier übernimmt das renommierte Kulturzentrum Bozar in seiner Heimatstadt Brüssel. Eigentlich wäre die aktuelle Ausschreibung für die Festwochen-Intendanz ab der Ausgabe 2025 noch bis Freitag gelaufen. Slagmuylder hatte zuvor angekündigt, sich wieder bewerben zu wollen.

Tirol und Vorarlberg bekommen Flüchtlingszelte

Wien - Zur Unterbringung von Flüchtlingen werden nun auch Zelte im Westen aufgestellt. Wie die APA aus gut informierter Quelle erfuhr, werden dazu Grundstücke in Tirol und Vorarlberg genutzt. Bereits am Donnerstag werden Zelte in einer Polizeieinrichtung in Absam-Gnadenwald errichtet, entweder ebenfalls schon morgen oder spätestens Freitag ist dann Feldkirch-Gisingen an der Reihe.

Truss lehnt Rücktritt weiter ab

London - Die unter großem Druck stehende britische Premierministerin Liz Truss gibt sich kämpferisch. Sie werde nicht kneifen, sagte sie am Mittwoch im Parlament vor johlenden Abgeordneten der Opposition mit Blick auf Rücktrittsforderungen. Sie bekräftigte das Eingeständnis, Fehler gemacht zu haben. Die erst seit sechs Wochen amtierende Truss hatte ursprünglich die Wirtschaft mit Schulden-finanzierten Steuersenkungen ankurbeln wollen und damit ein Beben am Finanzmarkt ausgelöst.

Wiener Börse notiert klar im MInus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX fiel um 0,85 Prozent auf 2.773 Einheiten, nachdem er zuvor vier Gewinntage in Folge absolviert hatte. Nach dem jüngsten Erholungsschub an den Börsen verhielten sich die Anleger international zurückhaltend. Stark unter Verkaufsdruck standen die Aktien von den Energieversorgern. Verbund-Aktien rutschten 3,9 Prozent tiefer. Unter den Banken verbilligten sich Raiffeisen um 2,9 Prozent.

