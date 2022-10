ÖVP/SPÖ-Pakt in Tirol steht, drei rote Landesräte

Innsbruck - Der Koalitionspakt zwischen der Tiroler ÖVP und SPÖ ist sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich der Ressortverteilung unter Dach und Fach. Dies bestätigten ÖVP-Parteikreise der APA am Mittwoch. Demnach wird die Volkspartei mit Bald-Landeshauptmann Anton Mattle insgesamt fünf Regierungsmitglieder stellen, die SPÖ mit dem künftigen Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer drei Landesräte. Donnerstag und Freitag werden die Parteigremien den Pakt noch absegnen.

Kurz nahm Telefonat mit Schmid auf

Wien - Der Anwalt des früheren ÖVP-Chefs und Kanzlers Sebastian Kurz, Werner Suppan, hat Mittwochnachmittag bekanntgegeben, den Behörden eine Tonbandaufzeichnung übermittelt zu haben, die die Kurz belastenden Aussagen des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid Aussagen "widerlegen" sollen. Kurz hatte zwei Wochen nach der Hausdurchsuchung ein Telefonat mit Schmid aufgenommen, in dem dieser etwa das "Beinschab-Tool" erklärt.

60. Viennale eröffnet ihren Filmreigen mit "Vera"

Wien - Am Donnerstagabend geht es los: Österreichs größtes Filmfestival, die Viennale, startet im Wiener Gartenbaukino ihre 60. Ausgabe. Zum Eröffnungsfilm hat Direktorin Eva Sangiorgi die Produktion "Vera" des Regieduos Tizza Covi/Rainer Frimmel gekürt, die beide gemeinsam mit Hauptdarstellerin Vera Gemma an der Gala teilnehmen werden. Das semidokumentarische Drama, das zeitgleich in allen Viennale-Kinos zu sehen ist, gibt den Startschuss für die bis 1. November dauernde Filmschau.

EU-Gipfel sucht weiter Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Brüssel - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beraten am Donnerstag und Freitag in Brüssel erneut Maßnahmen gegen die explodierenden Energiepreise in Europa. Auf dem Tisch liegt ein Paket der EU-Kommission, dieses sieht gemeinsame Gaseinkäufe sowie finanzielle Entlastungen für Unternehmen und Bürger, aber keinen Gaspreisdeckel vor, den 15 EU-Staaten gefordert hatten.

Österreicher laut Nachrichtenagentur Fars im Iran verhaftet

Teheran - Die iranischen Sicherheitskräfte haben 14 Ausländer, darunter österreichische, amerikanische und britische Staatsbürger, wegen ihrer Beteiligung an regierungsfeindlichen Protesten festgenommen, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars am Mittwoch. Aus dem österreichischen Außenministerium hieß es am Mittwochabend zur APA, man könne die Meldungen "zur Stunde nicht bestätigen", dränge bei der iranischen Botschaft und den Behörden in Teheran aber auf dringende Klärung".

Gehaltsverzicht für AUA-Bordpersonal wird zurückgenommen

Schwechat - Bei den AUA-Kollektivvertragsverhandlungen für das fliegende Personal ist am Mittwoch eine Einigung erzielt worden - einen entsprechenden Bericht des "Kurier" (online) haben die Gewerkschaft Vida und die AUA gegenüber der APA bestätigt. Demnach soll der geltende Gehaltsverzicht bis Mitte kommenden Jahres schrittweise zurückgenommen werden.

Putin verhängte Kriegszustand in annektierten Gebieten

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Acht Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin in mehreren kürzlich annektierten Gebieten im Nachbarland den Kriegszustand verhängt. Damit dürften die Freiheiten der in Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk lebenden Ukrainer noch einmal erheblich eingeschränkt werden. Zugleich baute Putin die Machtfülle der russischen Regionalgouverneure in den vier Regionen aus.

EU bringt wegen Drohnen Sanktionen gegen Iran auf den Weg

Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die EU-Staaten haben neue Sanktionen gegen den Iran wegen dessen Unterstützung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf den Weg gebracht. Die Strafmaßnahmen sollen Personen und Organisationen treffen, die für den Bau und die Lieferung iranischer Drohnen an Russland verantwortlich sind, wie mehrere Diplomaten am Mittwoch in Brüssel bestätigten. Konkret ist demnach vorgesehen, fünf Personen und drei Organisationen zu sanktionieren.

