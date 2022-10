Britische Regierung versinkt im Chaos

London - Die britische Regierungskrise hat sich am Mittwoch erheblich verschärft. Nachdem Premierministerin Liz Truss bei der Fragestunde im Parlament zu Mittag einen Rücktritt abgelehnt hatte, schien am Abend die Lage außer Kontrolle zu geraten. Zuerst verlor die Regierungschefin mit dem wohl erzwungenen Rücktritt von Innenministerin Suella Braverman ihr zweites Kabinettsmitglied binnen Tagen. Dann kam es zu chaotischen Szenen bei einer Abstimmung.

Weitere ukrainische Energieanlagen zerstört

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat weitere Zerstörungen von Energie-Infrastruktur durch Russland eingeräumt. Innerhalb von 24 Stunden hätten die russischen Streitkräfte drei ukrainische Energieanlagen vernichtet, sagte Selenskyj am Mittwochabend. Davor hatte ein hochrangiger Regierungsvertreter Stromabschaltungen am Donnerstag angekündigt. Russland bestritt indes im UNO-Sicherheitsrat den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine.

EU-Gipfel sucht weiter Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Brüssel - Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) beraten am Donnerstag und Freitag in Brüssel erneut Maßnahmen gegen die explodierenden Energiepreise in Europa. Auf dem Tisch liegt ein Paket der EU-Kommission, dieses sieht gemeinsame Gaseinkäufe sowie finanzielle Entlastungen für Unternehmen und Bürger, aber keinen Gaspreisdeckel vor, den 15 EU-Staaten gefordert hatten.

60. Viennale eröffnet ihren Filmreigen mit "Vera"

Wien - Am Donnerstagabend geht es los: Österreichs größtes Filmfestival, die Viennale, startet im Wiener Gartenbaukino ihre 60. Ausgabe. Zum Eröffnungsfilm hat Direktorin Eva Sangiorgi die Produktion "Vera" des Regieduos Tizza Covi/Rainer Frimmel gekürt, die beide gemeinsam mit Hauptdarstellerin Vera Gemma an der Gala teilnehmen werden. Das semidokumentarische Drama, das zeitgleich in allen Viennale-Kinos zu sehen ist, gibt den Startschuss für die bis 1. November dauernde Filmschau.

ÖBB präsentieren Pläne für neuen Fahrplan ab 11. Dezember

Wien - Wie jedes Jahr tritt Mitte Dezember - heuer konkret am 11. Dezember - europaweit ein neuer Zugfahrplan in Kraft. Das betrifft freilich auch die heimischen Bahnkunden und die ÖBB. Wie, das soll am Donnerstagvormittag (ab 10:30 Uhr) konkret werden. Denn dann will ÖBB-Chef Andrä Matthä präsentieren, wie die Bahn ihr Programm erweitert. Laut Medieneinladung geht es um Investitionen, neue Fernverkehrsverbindungen und das Angebot im Nahverkehr.

Westbalkan-Innenminister treffen EU-Kollegen in Berlin

Berlin/Wien - Die Innenminister der sechs Westbalkan-Staaten kommen am Donnerstag in Berlin mit Kolleginnen und Kollegen aus der EU zusammen. Am sogenannten Berlin-Prozess wird auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) teilnehmen. Bei der Tagung geht es um eine stärkere Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration, Korruption und organisierte Kriminalität. Ziele sind laut Innenministerium die "Zusammenarbeit mit den Westbalkan-Staaten und die Integration der Region in die EU".

Trump sagte in Verleumdungsverfahren aus

Washington - Ex-US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge am Mittwoch in einem Verleumdungsverfahren wegen Vergewaltigungsvorwürfen der Autorin E. Jean Carroll ausgesagt. "Wir freuen uns, dass wir im Namen unserer Mandantin E. Jean Carroll heute die eidesstattliche Aussage von Donald Trump aufnehmen konnten. Wir sind nicht in der Lage, weitere Kommentare abzugeben", zitierte der Sender CNN den Sprecher der Anwaltskanzlei Kaplan Hecker & Fink, die Caroll vertritt.

