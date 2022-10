Ukraine beginnt mit Stromabschaltungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach massiven russischen Angriffen auf die Infrastruktur hat die Ukraine mit Stromabschaltungen im ganzen Land begonnen. In der Hauptstadt Kiew fiel die Elektrizität in einigen Haushalten bereits am Mittwochabend kurzzeitig aus. Für Donnerstag hat der ukrainische Versorger Ukrenergo auch in anderen Gebieten Engpässe bis 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) angekündigt. Russland bestritt indes im UNO-Sicherheitsrat den Einsatz iranischer Drohnen in der Ukraine.

Kurz will gegen Schmid rechtlich vorgehen

Wien - Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht sich nach dem bekannt gewordenen Geständnis von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid bei der WKStA durch eine Tonbandaufnahme entlastet, die sein Anwalt am Dienstag der WKStA übergeben hat. "Durch dieses Tonband ist sein (Schmids, Anm.) Kartenhaus aus falschen Anschuldigungen nach weniger als 24 Stunden in sich zusammengestürzt", schrieb Kurz am Donnerstag auf Facebook. Auch er werde rechtliche Schritte gegen Thomas Schmid einleiten.

NEOS fordern Neuwahlen

Wien - Die NEOS fordern nach den neuen Entwicklungen in der ÖVP-Affäre Neuwahlen. Dies wäre der einzige Weg, meinte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Die ÖVP habe sich eine Wahl "ertrickst, erlogen und erkauft". Den Grünen warf sie vor, ein "Doppelspiel" zu spielen - sie ließen zwar ein bisschen die Muskeln spielen, bleiben aber trotzdem mit der ÖVP in einer Koalition, kritisierte Meinl-Reisinger.

Hausdurchsuchungen wegen Preisabsprachen bei Pellets

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ist einem Kartell bei Pellets auf der Spur. Seit Dienstag seien die Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen und eines Verbands in Wien, Kärnten und Tirol durchsucht worden, teilte die BWB am Donnerstag mit. Es bestehe der Verdacht, dass Pellethersteller und Pellethändler die Preise abgesprochen, Kunden aufgeteilt sowie den Absatz gemeinsam eingeschränkt und kontrolliert haben. Die Ermittlungen laufen seit Februar 2022.

Truss droht mit Disziplinarmaßnahmen gegen Parteirebellen

London - Die stark unter Druck geratene britische Premierministerin Liz Truss hat Gegnern aus der Parlamentsfraktion ihrer konservativen Partei mit Disziplinarmaßnahmen gedroht. Die Regierung teilte am Donnerstag mit, dass die Fraktionsführung mit den Tory-Abgeordneten sprechen werde, die die Regierung bei der Abstimmung am Mittwoch nicht unterstützt hatten. Diejenigen, die keine vernünftige Entschuldigung dafür hätten, müssten mit angemessenen Disziplinarmaßnahmen rechnen.

ÖBB präsentieren Pläne für neuen Fahrplan ab 11. Dezember

Wien - Wie jedes Jahr tritt Mitte Dezember - heuer konkret am 11. Dezember - europaweit ein neuer Zugfahrplan in Kraft. Das betrifft freilich auch die heimischen Bahnkunden und die ÖBB. Wie, das soll am Donnerstagvormittag (ab 10:30 Uhr) konkret werden. Denn dann will ÖBB-Chef Andrä Matthä präsentieren, wie die Bahn ihr Programm erweitert. Laut Medieneinladung geht es um Investitionen, neue Fernverkehrsverbindungen und das Angebot im Nahverkehr.

80-Jähriger am Wilden Kaiser tödlich verunglückt

St. Johann in Tirol - Ein 80-jähriger Wanderer ist am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol tödlich verunfallt. Der Mann war mit einem 71-Jährigen am Mittwoch vom Wanderparkplatz im Bereich des "Römerhofs" bergwärts zur unbewirtschafteten Granderalm gegangen. Auf dem Rückweg trat der 80-Jährige kurz vor 17.00 Uhr im Bereich der "Diebsöfen" plötzlich über den rechten Wegrand hinaus und stürzte folglich ca. 50 Meter durch teils felsiges, mit Baumstümpfen durchsetztes Gelände ab.

