Österreich Gasspeicher sind für den Winter gerüstet

Wien - Das Klimaministerium sorgt jetzt für Klarheit über die österreichischen Gasvorräte: Demnach sind die Gasspeicher aktuell zu 87,5 Prozent befüllt. Und rund 60 Prozent davon gehören österreichischen Speicherkunden oder dem österreichischen Staat. Das sind derzeit 47,89 TWh.

Ukraine beginnt mit Stromabschaltungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach massiven russischen Angriffen auf die Infrastruktur hat die Ukraine mit Stromabschaltungen im ganzen Land begonnen. Russland habe seit dem 10. Oktober mehr als 300 Luftangriffe auf ukrainische Energieanlagen geflogen. Nach jüngsten Angaben der Regierung in Kiew sind mittlerweile rund 40 Prozent der ukrainischen Energie-Infrastruktur beschädigt. Der ukrainische Versorger Ukrenergo kündigte Engpässe bis 22.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) an.

EU verhängt Sanktionen gegen Iran wegen Drohnen-Lieferung

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die Europäische Union verhängt Sanktionen gegen den Iran wegen der mutmaßlichen Lieferung sogenannter Kamikaze-Drohnen an Russland. Die Mitgliedstaaten einigten sich nach Angaben der tschechischen Ratspräsidentschaft am Donnerstag darauf, Vermögenswerte von drei Personen und einer Einrichtung einzufrieren, die für die Lieferungen verantwortlich sein sollen. Offiziell dementiert der Iran bisher, Drohnen an Russland zu liefern.

Thomas Schmid will weiter mediale Öffentlichkeit meiden

Wien - Nach Bekanntwerden der Einvernahmeprotokolle mit Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, der in der ÖVP-Korruptions-und Inseratenaffäre vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und etliche weitere ehemalige und aktive ÖVP-Politiker belastet hat, sind von Schmid weiterhin keine öffentlichen Äußerungen und medialen Auftritte zu erwarten. Das gab sein Rechtsvertreter Roland Kier am Donnerstag bekannt.

Sobotka weist Schmid-Aussagen zurück: "Baron Münchhausen"

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) weist die ihn belastenden Aussagen des früheren Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid vor der Staatsanwaltschaft zurück. Den Vorwurf, er habe gegen Steuerprüfungen eines ÖVP-nahen Vereins interveniert, bezeichnete Sobotka im APA-Interview am Donnerstag als "frei erfunden". Überhaupt zeigte er sich erbost über den medialen Umgang mit Schmids Geständnis und betitelte den früheren ÖVP-Intimus als "Baron Münchhausen".

ÖBB kündigen mehr Angebot im Nah- und Fernverkehr an

Wien - Die ÖBB haben am Donnerstag ihre Pläne ab dem europaweiten Fahrplanwechsel am 11. Dezember präsentiert. Auf einen "Jahrhundertsommer" im Fernverkehr zurückblickend kündigte ÖBB-Chef Andreas Matthä einen Fokus auf touristische Destinationen sowie zusätzliche Verbindungen an. Er bekräftigte, dass die Bundesbahnen bis 2030 4,1 Mrd. Euro in neue Garnituren und die Erneuerung bestehender Züge investieren wollen. Damit werde die Kapazität im Fernverkehr um 30 Prozent erhöht.

Razzien wegen Verdachts auf Preisabsprachen bei Pellets

Wien/Innsbruck - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ist einem Kartell bei Pellets auf der Spur. Seit Dienstag seien die Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen und eines Verbands in Wien, Kärnten und Tirol durchsucht worden, teilte die BWB am Donnerstag mit. Es bestehe der Verdacht, dass Hersteller und Händler die Preise abgesprochen, Kunden aufgeteilt sowie den Absatz gemeinsam eingeschränkt und kontrolliert haben. Der Branchenverband proPellets schließt aus, in Absprachen involviert zu sein.

Geldvermögen der Haushalte erstmals wieder geschrumpft

Wien - Die heimischen Haushalte sind ärmer geworden. Wie die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) heute mitteilte, ist das private Geldvermögen erstmals seit der Finanzkrise 2008 gesunken. "Die Erholung der globalen Wirtschaft nach der Pandemie wurde abrupt durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine unterbrochen", sagte Vize-Gouverneur Gottfried Haber am Donnerstag. Die hohe Inflation und Verwerfungen am Finanzmarkt hätten außerdem die Struktur der Investitionen verändert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red