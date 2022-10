Britische Premierministerin Truss tritt zurück

London/Edinburgh - Die britische Premierministerin Liz Truss hat nach rund sechs Wochen ihren Rücktritt erklärt. Sie werde noch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in London vor dem Amtssitz in der Downing Street. Sie habe bereits mit König Charles III. darüber gesprochen.

Ukraine begann nach Luftangriffen mit Stromabschaltungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach massiven russischen Angriffen auf die Infrastruktur hat die Ukraine mit Stromabschaltungen im ganzen Land begonnen. Russland habe seit dem 10. Oktober mehr als 300 Luftangriffe auf Energieanlagen geflogen. Nach jüngsten Angaben der Regierung in Kiew sind mittlerweile rund 40 Prozent der ukrainischen Energie-Infrastruktur beschädigt. Der Norwegische Flüchtlingsrat appellierte am Donnerstag an beide Kriegsparteien: "Der Winter darf nicht als Kriegswaffe eingesetzt werden".

Thomas Schmid will weiter mediale Öffentlichkeit meiden

Wien - Nach Bekanntwerden der Einvernahmeprotokolle mit Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, der in der ÖVP-Korruptions-und Inseratenaffäre vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und etliche weitere ehemalige und aktive ÖVP-Politiker belastet hat, sind von Schmid weiterhin keine öffentlichen Äußerungen und medialen Auftritte zu erwarten. Das gab sein Rechtsvertreter Roland Kier am Donnerstag bekannt.

Österreich Gasspeicher sind für den Winter gerüstet

Wien - Das Klimaministerium sorgt jetzt für Klarheit über die österreichischen Gasvorräte: Demnach sind die Gasspeicher aktuell zu 87,5 Prozent befüllt. Und rund 60 Prozent davon gehören österreichischen Speicherkunden oder dem österreichischen Staat. Das sind derzeit 47,89 TWh.

Schülerin stirbt nach Schlägen von Irans Sicherheitskräfte

Teheran - Eine 15-jährige Schülerin im Iran ist nach Angaben einer iranischen Lehrergewerkschaft an den Folgen von Schlägen durch Sicherheitskräfte gestorben. Asra Panahi sei am 13. Oktober gestorben, nachdem "Beamte in Zivil" das Shahed-Gymnasium in der nordwestlichen Stadt Ardabil "angegriffen" hätten, teilte der Koordinierungsrat der Lehrergewerkschaften in einer schon am Montag veröffentlichten Erklärung mit.

Razzien wegen Verdachts auf Preisabsprachen bei Pellets

Wien/Innsbruck - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ist einem Kartell bei Pellets auf der Spur. Seit Dienstag seien die Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen und eines Verbands in Wien, Kärnten und Tirol durchsucht worden, teilte die BWB am Donnerstag mit. Es bestehe der Verdacht, dass Hersteller und Händler die Preise abgesprochen, Kunden aufgeteilt sowie den Absatz gemeinsam eingeschränkt und kontrolliert haben. Der Branchenverband proPellets schließt aus, in Absprachen involviert zu sein.

AUA streicht wegen Betriebsversammlungen 40 Flüge

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) hat am Donnerstagvormittag 40 der 330 für den Tag geplanten Flüge gestrichen, weil das Bordpersonal eine Betriebsversammlung abhielt. Der Betriebsrat informierte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Verhandlungsergebnis, das am Mittwochabend mit dem Vorstand erzielt wurde. Wie die AUA-Pressestelle erklärte, führte die Betriebsversammlung auch zu Verspätungen.

Generalstabschef Striedinger ins Amt eingeführt

Wien - Rudolf Striedinger ist nun auch offiziell Generalstabschef des österreichischen Bundesheeres. In einem militärischen Festakt in der Maria-Theresien-Kasierne in Wien wurde er am Donnerstag von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mit dem Amt betraut. Bisher hatte Striedinger es nur interimistisch inne und war damit dem nach Brüssel gewechselten Robert Brieger nachgefolgt.

Wiener Börse notiert klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag die Zuwächse weiter ausgebaut. Der ATX steigerte sich um 0,97 Prozent auf 2.810 Punkte und setzte damit seinen jüngsten Erholungsschub fort. Nach den Vortagesverlusten steht der ATX bereits vor seinem 5. Gewinntag in sechs Börsentagen. Europaweit standen Ölwerte in der Gunst der Anleger am weitesten oben und die Branchenvertreter in Wien schlossen sich dieser positiven Entwicklung an. OMV-Papiere gewannen 2,3 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red