Britische Premierministerin Truss tritt zurück

London - Die britische Premierministerin Liz Truss hat angesichts einer fatalen Regierungsbilanz nach rund sechs Wochen ihren Rücktritt angekündigt. Sie werde noch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in London vor ihrem Amtssitz in der Downing Street. Graham Brady vom einflussreichen Parteikomitee 1922 zufolge soll der Nachfolger bis zum 28. Oktober feststehen.

Ukraine begann nach Luftangriffen mit Stromabschaltungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach massiven russischen Angriffen auf die Infrastruktur hat die Ukraine mit Stromabschaltungen im ganzen Land begonnen. Russland habe seit dem 10. Oktober mehr als 300 Luftangriffe auf Energieanlagen geflogen. Nach jüngsten Angaben der Regierung in Kiew sind mittlerweile rund 40 Prozent der ukrainischen Energie-Infrastruktur beschädigt. Der Norwegische Flüchtlingsrat appellierte am Donnerstag an beide Kriegsparteien: "Der Winter darf nicht als Kriegswaffe eingesetzt werden".

EU-Gipfel sucht weiter Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am Donnerstag in Brüssel ihre Beratungen über Maßnahmen gegen die explodierenden Energiepreise aufgenommen. Trotz weiter auseinander liegenden Positionen in den seit Monaten geführten Debatten zeigte sich EU-Ratspräsident Charles Michel in Brüssel zuversichtlich, dass eine Einigung möglich sei, auch wenn sie wahrscheinlich schwierig sein werde.

9.596 Neuinfektionen und 88 Spitalspatienten weniger

Wien - Am Mittwoch sind österreichweit 9.596 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.395 Fällen. In den Spitälern lagen am Donnerstagvormittag 2.380 Infizierte, 88 weniger als am Vortag und ein Minus von 170 zur Vorwoche. 132 Schwerstkranke werden auf Intensivstationen betreut, diese Zahl stieg innerhalb einer Woche um sieben Patienten. 18 Covid-Tote kamen seit dem Vortag auf insgesamt 20.971 Opfer hinzu.

Van der Bellen will Generalsanierung am Demokratiegebäude

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich angesichts der ÖVP-Affäre am Donnerstag an die Öffentlichkeit gewandt und von den politisch Verantwortlichen eine "Generalsanierung des Vertrauens" verlangt. In einem Statement in der Präsidentschaftskanzlei bezeichnete er Korruption als "lähmendes Gift". Es müssten Maßnahmen gesetzt werden, um die volle Handlungsfähigkeit der politisch Verantwortlichen sicher zu stellen und um das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen.

Nehammer stellt sich hinter Sobotka und Wöginger

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer will an Wolfgang Sobotka als Nationalratspräsident sowie August Wöginger als Klubchef (alle ÖVP) trotz den Vorwürfen des früheren Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid festhalten. "Ich habe keinen Grund, an den Aussagen der von ihnen genannten Personen zu zweifeln", so Nehammer am Rande eines EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel auf eine entsprechende Frage. Die Menschen hätten einen Anspruch darauf, dass die Politik sich um "echte Krisen" kümmert.

Beamten-Gehaltsverhandlungen mit Wirtschaftsdaten gestartet

Wien - Nach den Metallern, dem Handel und der Sozialwirtschaft haben am Donnerstagnachmittag auch die Beamten ihre Gehaltsverhandlungen eröffnet. Der für die Beamten zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) haben gemeinsam mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) dabei die relevanten Wirtschaftsdaten für die weiteren Gespräche außer Streit gestellt. Eine konkrete Forderung oder ein zahlenmäßiges Angebot hat es noch nicht gegeben.

Bisher 72.000 Asyl-Anträge, Rekord an Ablehnungen

Wien - Zwischen Jänner und September 2022 wurden in Österreich laut der am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Asylstatistik des Innenministeriums 71.885 Asylanträge gestellt, das sind fast drei Mal so viele wie in den ersten neun Monaten des Jahres 2021. Gleichzeitig meldet das Ressort Rekordwerte an abgelehnten und eingestellten Asylanträgen: Bei 40.299 Personen wurde kein Asyl gewährt oder das Verfahren wegen Rückkehr oder Weiterreise des Antragsstellers eingestellt.

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Aufschlägen aber unter seinem Tageshoch geschlossen. Der heimische Leitindex ATX legte um 0,46 Prozent auf 2.796 Einheiten zu und setzte damit seinen jüngsten Erholungsschub fort. Nach den Vortagesverlusten verbuchte der ATX bereits seinen 5. Gewinntag in sechs Börsensitzungen. Unter den Schwergewichten stärkten sich voestalpine um deutliche 3,2 Prozent. Erneut gemieden wurden die Papiere der Stromversorger.

