Britische Premierministerin Truss tritt zurück

London - Die britische Premierministerin Liz Truss hat angesichts einer fatalen Regierungsbilanz nach rund sechs Wochen ihren Rücktritt angekündigt. Sie werde noch so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in London vor ihrem Amtssitz in der Downing Street. Graham Brady vom einflussreichen Parteikomitee 1922 zufolge soll der Nachfolger bis zum 28. Oktober feststehen.

Van der Bellen will Generalsanierung am Demokratiegebäude

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich angesichts der ÖVP-Affäre am Donnerstag an die Öffentlichkeit gewandt und von den politisch Verantwortlichen eine "Generalsanierung des Vertrauens" verlangt. In einem Statement in der Präsidentschaftskanzlei bezeichnete er Korruption als "lähmendes Gift". Es müssten Maßnahmen gesetzt werden, um die volle Handlungsfähigkeit der politisch Verantwortlichen sicher zu stellen und um das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen.

Nehammer stellt sich hinter Sobotka und Wöginger

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer will an Wolfgang Sobotka als Nationalratspräsident sowie August Wöginger als Klubchef (alle ÖVP) trotz den Vorwürfen des früheren Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid festhalten. "Ich habe keinen Grund, an den Aussagen der von ihnen genannten Personen zu zweifeln", so Nehammer am Rande eines EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel auf eine entsprechende Frage. Die Menschen hätten einen Anspruch darauf, dass die Politik sich um "echte Krisen" kümmert.

EU-Gipfel sucht weiter Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am Donnerstag in Brüssel ihre Beratungen über Maßnahmen gegen die explodierenden Energiepreise aufgenommen. Trotz weiter auseinander liegenden Positionen in den seit Monaten geführten Debatten zeigte sich EU-Ratspräsident Charles Michel in Brüssel zuversichtlich, dass eine Einigung möglich sei, auch wenn sie wahrscheinlich schwierig sein werde.

Razzien wegen Verdachts auf Preisabsprachen bei Pellets

Wien/Innsbruck - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ist einem Kartell bei Pellets auf der Spur. Seit Dienstag seien die Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen und eines Verbands in Wien, Kärnten und Tirol durchsucht worden, teilte die BWB am Donnerstag mit. Es bestehe der Verdacht, dass Hersteller und Händler die Preise abgesprochen, Kunden aufgeteilt sowie den Absatz gemeinsam eingeschränkt und kontrolliert haben. Der Branchenverband proPellets schließt aus, in Absprachen involviert zu sein.

Schülerin stirbt nach Schlägen von Irans Sicherheitskräfte

Teheran - Eine 15-jährige Schülerin im Iran ist nach Angaben einer iranischen Lehrergewerkschaft an den Folgen von Schlägen durch Sicherheitskräfte gestorben. Asra Panahi sei am 13. Oktober gestorben, nachdem "Beamte in Zivil" das Shahed-Gymnasium in der nordwestlichen Stadt Ardabil "angegriffen" hätten, teilte der Koordinierungsrat der Lehrergewerkschaften in einer schon am Montag veröffentlichten Erklärung mit.

9.596 Neuinfektionen und 88 Spitalspatienten weniger

Wien - Am Mittwoch sind österreichweit 9.596 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 10.395 Fällen. In den Spitälern lagen am Donnerstagvormittag 2.380 Infizierte, 88 weniger als am Vortag und ein Minus von 170 zur Vorwoche. 132 Schwerstkranke werden auf Intensivstationen betreut, diese Zahl stieg innerhalb einer Woche um sieben Patienten. 18 Covid-Tote kamen seit dem Vortag auf insgesamt 20.971 Opfer hinzu.

AUA streicht wegen Betriebsversammlungen 40 Flüge

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) hat am Donnerstagvormittag 40 der 330 für den Tag geplanten Flüge gestrichen, weil das Bordpersonal eine Betriebsversammlung abhielt. Der Betriebsrat informierte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Verhandlungsergebnis, das am Mittwochabend mit dem Vorstand erzielt wurde. Wie die AUA-Pressestelle erklärte, führte die Betriebsversammlung auch zu Verspätungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red