Ukraine begann nach Luftangriffen mit Stromabschaltungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Den Haag - Nach massiven russischen Angriffen auf die Infrastruktur hat die Ukraine mit Stromabschaltungen im ganzen Land begonnen. Russland habe in zehn Tagen über 300 Luftangriffe auf Energieanlagen geflogen. Nach Angaben der Regierung in Kiew sind mittlerweile rund 40 Prozent der ukrainischen Energie-Infrastruktur beschädigt. Unterdessen wurden aus dem Gebiet um die russisch besetzte Stadt Cherson rund 15.000 Menschen angesichts der vorrückenden ukrainischen Truppen evakuiert.

Roter Landesparteirat berät über Tiroler Koalitionspakt

Innsbruck - Der Koalitionspakt zwischen der Tiroler ÖVP und SPÖ, der in den vergangenen drei Wochen ausverhandelt worden war, muss Donnerstagabend die rote Feuerprobe bestehen. Der SPÖ-Landesparteirat kam im ÖGB-Haus in Innsbruck zusammen, um über den Pakt zu beraten und ihn abzusegnen. Rund 80 Personen waren dazu geladen. Am Freitag steht dann die gemeinsame Präsentation des Übereinkommens mit der ÖVP an.

Viennale 2022 hat ihren 60. Filmreigen gestartet

Wien - Klappe, die erste: Mit der traditionellen Eröffnungsgala im Gartenbaukino ist Österreichs größtes Filmfestival, die Viennale, am Donnerstagabend in seine 60. Ausgabe gestartet. Bis 1. November sind nun gut 120 Filme in den Wiener Innenstadtkinos zu erleben. "Willkommen zur Internationalen Festwoche der interessantesten Filme des Jahres 2022", begrüßte Direktorin Eva Sangiorgi augenzwinkernd das Publikum - im Jubiläumsjahr auf den Namen der ersten Viennale reflektierend.

Schülerin stirbt nach Schlägen von Irans Sicherheitskräften

Teheran - Eine 15-jährige Schülerin im Iran ist nach Angaben einer iranischen Lehrergewerkschaft an den Folgen von Schlägen durch Sicherheitskräfte gestorben. Asra Panahi sei am 13. Oktober gestorben, nachdem "Beamte in Zivil" das Shahed-Gymnasium in der nordwestlichen Stadt Ardabil "angegriffen" hätten, teilte der Koordinierungsrat der Lehrergewerkschaften in einer schon am Montag veröffentlichten Erklärung mit.

Van der Bellen will Generalsanierung am Demokratiegebäude

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich angesichts der ÖVP-Affäre am Donnerstag an die Öffentlichkeit gewandt und von den politisch Verantwortlichen eine "Generalsanierung des Vertrauens" verlangt. In einem Statement in der Präsidentschaftskanzlei bezeichnete er Korruption als "lähmendes Gift". Es müssten Maßnahmen gesetzt werden, um die volle Handlungsfähigkeit der politisch Verantwortlichen sicher zu stellen und um das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen.

Sondersitzung des Nationalrats zu Schmid-Aussagen

Wien - Die nun bekannt gewordenen Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid gegen Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werden zu einer Sondersitzung des Nationalrats führen. Nach einem entsprechenden Vorstoß der FPÖ kam am Donnerstagabend die Unterstützung der SPÖ durch Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner: "Wann, wenn nicht jetzt", meinte sie in der "Zeit im Bild 2". Die NEOS fordern indes Neuwahlen. Auch Rendi-Wagner sieht die Regierung gelähmt.

Beamten-Gehaltsverhandlungen mit Wirtschaftsdaten gestartet

Wien - Nach den Metallern, dem Handel und der Sozialwirtschaft haben am Donnerstagnachmittag auch die Beamten ihre Gehaltsverhandlungen eröffnet. Der für die Beamten zuständige Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) haben gemeinsam mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) dabei die relevanten Wirtschaftsdaten für die weiteren Gespräche außer Streit gestellt. Eine konkrete Forderung oder ein zahlenmäßiges Angebot hat es noch nicht gegeben.

