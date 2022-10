EU-Gipfel vereinbart europäischen Gaspreisdeckel

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. "Wir werden einen Marktkorrekturmechanismus einführen, um Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag nach rund zehnstündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel in Brüssel. Ihre Behörde werde mit den Fachministern der EU-Staaten an einem Gesetzesvorschlag arbeiten.

Nehammer nimmt Van der Bellens Worte "sehr ernst"

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat kühl auf die Aufforderung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagiert, angesichts der ÖVP-Affäre eine "Generalsanierung des Vertrauens" der Demokratie einzuleiten. Nehammer sagte in der Nacht auf Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, dass er Van der Bellens Worte "sehr ernst" nehme, bezeichnete aber zugleich Teuerung und Inflation als "die echten Probleme der Menschen". Transparenz sei der ÖVP wichtig, versicherte er.

Sondersitzung des Nationalrats zu Schmid-Aussagen

Wien - Die nun bekannt gewordenen Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid gegen Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werden zu einer Sondersitzung des Nationalrats führen. Nach einem entsprechenden Vorstoß der FPÖ kam am Donnerstagabend die Unterstützung der SPÖ durch Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner: "Wann, wenn nicht jetzt", meinte sie in der "Zeit im Bild 2". Die NEOS fordern indes Neuwahlen. Auch Rendi-Wagner sieht die Regierung gelähmt.

Tory-Partei will nach Truss-Rücktritt schnelle Nachfolge

London - Nach dem Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss bereitet die konservative Tory-Fraktion unter Hochdruck die Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin vor. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten Ex-Finanzminister Rishi Sunak oder das Kabinettsmitglied Penny Mordaunt sowie Ex-Innenministerin Suella Braverman als Vertreterin des rechten Parteiflügels. Für die größten Spekulationen sorgt jedoch eine Kandidatur des skandalgeplagten Ex-Premiers Boris Johnson.

Selenskyj sieht schwierige Lage im Ukraine-Krieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage im Kampf gegen die russischen Invasoren als schwierig bezeichnet. Dies betreffe besonders den Donbass im Osten und einige Gegenden im Süden, sagte er am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Aber wir behaupten uns. Wir verteidigen unser Land. Wir bewegen uns allmählich vorwärts und verdrängen den Feind." Die Ukraine werde in diesem Krieg siegen. "Terroristen verlieren immer. Freiheit gewinnt immer."

Pfizer will Preis für Corona-Impfstoff massiv erhöhen

New York - Das Pharmaunternehmen Pfizer will den Preis für seinen Corona-Impfstoff kräftig erhöhen. Wie Geschäftsführerin Angela Lukin am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, erwägt das Unternehmen die Kosten auf 110 bis 130 Dollar (132,95 Euro) pro Dosis anzuheben. Der aktuelle Kaufvertrag mit der Regierung laufe demnächst aus, so Lukin. Die US-Regierung zahlt derzeit etwa 30 Dollar pro Dosis an Pfizer und seinen deutschen Partner BioNTech.

Nach Tirol-Wahl: Schwarz-Rot präsentiert sich

Innsbruck - Die neue Tiroler Landeskoalition aus ÖVP und SPÖ präsentiert sich Freitagmittag rund vier Wochen nach der Landtagswahl und nach zweiwöchigen Verhandlungen erstmals der Öffentlichkeit. In einer gemeinsamen Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus stellen Bald-Landeshauptmann und ÖVP-Obmann Anton Mattle und der künftige Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Georg Dornauer Programm und Team vor. Die personelle Besetzung war bereits im Vorfeld bekannt geworden.

