EU-Gipfel vereinbart europäischen Gaspreisdeckel

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. "Wir werden einen Marktkorrekturmechanismus einführen, um Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag nach rund zehnstündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel in Brüssel. Ihre Behörde werde mit den Fachministern der EU-Staaten an einem Gesetzesvorschlag arbeiten.

Nehammer nimmt Van der Bellens Worte "sehr ernst"

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat kühl auf die Aufforderung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagiert, angesichts der ÖVP-Affäre eine "Generalsanierung des Vertrauens" der Demokratie einzuleiten. Nehammer sagte in der Nacht auf Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, dass er Van der Bellens Worte "sehr ernst" nehme, bezeichnete aber zugleich Teuerung und Inflation als "die echten Probleme der Menschen". Transparenz sei der ÖVP wichtig, versicherte er.

Neue Unwetter in Australiens Hochwasser-Gebieten erwartet

Melbourne - In den Hochwasser-Regionen an der Ostküste Australiens warnen Meteorologen vor neuen Unwettern mit heftigen Regenfällen. Das Sturmgebiet erstreckte sich über eine Länge von 3.500 Kilometern vom Norden Queenslands bis zum südöstlichen Bundesstaat Victoria, wie auf Satellitenaufnahmen zu sehen war. Der Wetterdienst gab am Freitag Unwetterwarnungen heraus und betonte, es drohten neue Sturzfluten. In den Städten Echuca und Moama am Murray River gab es Evakuierungsanordnungen.

Musk will offenbar drastische Job-Kürzung bei Twitter

San Francisco - Elon Musk plant einem Zeitungsbericht nach einen Job-Kahlschlag bei Twitter. Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7.500 auf rund 2.000 zu senken, schrieb die "Washington Post" am Donnerstag (Ortszeit). Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Einem Insider zufolge trat das Unternehmen den Berichten in einem E-Mail an alle Mitarbeiter entgegen.

Nach Tirol-Wahl: ÖVP-Granden vor Vorstand zufrieden

Innsbruck - Nach der Tiroler SPÖ ist Freitagvormittag auch die Tiroler ÖVP zur Absegnung des schwarz-roten Koalitionspakts geschritten. Die Granden gaben sich vor dem Landesparteivorstand in der Landesparteizentrale zufrieden, aber großteils zugeknöpft. Er erwarte sich "gute Entscheidungen", sagte Landesparteiobmann Anton Mattle zur APA. Noch-Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich mit dem Verhandlungsergebnis gegenüber der APA "zufrieden".

Selenskyj sieht schwierige Lage im Ukraine-Krieg

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage im Kampf gegen die russischen Invasoren als schwierig bezeichnet. Dies betreffe besonders den Donbass im Osten und einige Gegenden im Süden, sagte er am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Aber wir behaupten uns. Wir verteidigen unser Land. Wir bewegen uns allmählich vorwärts und verdrängen den Feind." Die Ukraine werde in diesem Krieg siegen. "Terroristen verlieren immer. Freiheit gewinnt immer."

Spacey in Prozess um sexuelle Belästigung freigesprochen

New York - Nach zahlreichen Vorwürfen sexueller Übergriffe hat Hollywood-Star Kevin Spacey vor Gericht einen Erfolg verbuchen können: Eine Jury sprach den 63-Jährigen am Donnerstag in New York einstimmig vom Vorwurf des sexuellen Übergriffs mit Körperverletzung auf den Schauspieler Anthony Rapp frei, wie das Gericht mitteilte.

Pfizer will Preis für Corona-Impfstoff massiv erhöhen

New York - Das Pharmaunternehmen Pfizer will den Preis für seinen Corona-Impfstoff kräftig erhöhen. Wie Geschäftsführerin Angela Lukin am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, erwägt das Unternehmen die Kosten auf 110 bis 130 Dollar (132,95 Euro) pro Dosis anzuheben. Der aktuelle Kaufvertrag mit der Regierung laufe demnächst aus, so Lukin. Die US-Regierung zahlt derzeit etwa 30 Dollar pro Dosis an Pfizer und seinen deutschen Partner BioNTech.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red