EU-Gipfel vereinbart europäischen Gaspreisdeckel

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. "Wir werden einen Marktkorrekturmechanismus einführen, um Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag nach rund zehnstündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel in Brüssel. Ihre Behörde werde mit den Fachministern der EU-Staaten an einem Gesetzesvorschlag arbeiten.

Nehammer nimmt Van der Bellens Worte "sehr ernst"

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat kühl auf die Aufforderung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagiert, angesichts der ÖVP-Affäre eine "Generalsanierung des Vertrauens" der Demokratie einzuleiten. Nehammer sagte in der Nacht auf Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, dass er Van der Bellens Worte "sehr ernst" nehme, bezeichnete aber zugleich Teuerung und Inflation als "die echten Probleme der Menschen". Transparenz sei der ÖVP wichtig, versicherte er.

Rewe Österreich bleibt im Streit mit Mars hart

Wien/Köln - Im Streit um die Preisforderungen einiger großer internationaler Markenhersteller wie Mars will der deutsche Rewe-Konzern (hierzulande Billa, Penny, Adeg und Bipa) hart bleiben. Er sehe sich als "Schutzschild für die Konsumenten", sagte Rewe Österreich-Chef Marcel Haraszti heute im "Ö1-Morgenjournal". Dass Rewe selbst bei den Eigenmarken wie "Clever" kräftig an der Preisschraube gedreht habe, wie Markenhersteller behaupten, wies er zurück.

Reihe von Explosionen erschüttert Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Eine Reihe von Explosionen hat Freitag früh die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine erschüttert. Das teilen der Gouverneur der gleichnamigen Region, Oleh Sinegubow, und Bürgermeister Ihor Terejkow, mit. Russische Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Raketenangriffe die Elektrizitätswerke in der Ukraine verstärkt. In der Stadt Cherson kamen russischen Angaben zufolge vier Menschen bei ukrainischem Beschuss ums Leben.

Nach Tirol-Wahl: ÖVP-Granden vor Vorstand zufrieden

Innsbruck - Nach der Tiroler SPÖ ist Freitagvormittag auch die Tiroler ÖVP zur Absegnung des schwarz-roten Koalitionspakts geschritten. Die Granden gaben sich vor dem Landesparteivorstand in der Landesparteizentrale zufrieden, aber großteils zugeknöpft. Er erwarte sich "gute Entscheidungen", sagte Landesparteiobmann Anton Mattle zur APA. Noch-Landeshauptmann Günther Platter zeigte sich mit dem Verhandlungsergebnis gegenüber der APA "zufrieden".

Musk will offenbar drastische Job-Kürzung bei Twitter

San Francisco - Elon Musk plant einem Zeitungsbericht nach einen Job-Kahlschlag bei Twitter. Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7.500 auf rund 2.000 zu senken, schrieb die "Washington Post" am Donnerstag (Ortszeit). Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Einem Insider zufolge trat das Unternehmen den Berichten in einem E-Mail an alle Mitarbeiter entgegen.

Streit um Johnson-Kandidatur bei den britischen Tories

London - Nach der Rücktrittserklärung der britischen Premierministerin Liz Truss wird mit Spannung erwartet, wer sich für ihre Nachfolge bewirbt. Dabei zeichnet sich innerhalb der Konservativen vor allem ein Streit über eine Kandidatur des früheren Premierministers Boris Johnson ab. Der 58-Jährige sei nicht der Typ, um das Image der Partei wiederherzustellen, sagte der Tory-Abgeordnete Crispin Blunt am Freitag dem Sender Sky News.

Spacey in Prozess um sexuelle Belästigung freigesprochen

New York - Nach zahlreichen Vorwürfen sexueller Übergriffe hat Hollywood-Star Kevin Spacey vor Gericht einen Erfolg verbuchen können: Eine Jury sprach den 63-Jährigen am Donnerstag in New York einstimmig vom Vorwurf des sexuellen Übergriffs mit Körperverletzung auf den Schauspieler Anthony Rapp frei, wie das Gericht mitteilte.

