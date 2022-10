EU-Gipfel vereinbart europäischen Gaspreisdeckel

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf verständigt, an einem Preisdeckel gegen extrem hohe Gaspreise zu arbeiten. "Wir werden einen Marktkorrekturmechanismus einführen, um Episoden überhöhter Gaspreise zu begrenzen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag nach rund zehnstündigen Verhandlungen beim EU-Gipfel in Brüssel. Ihre Behörde werde mit den Fachministern der EU-Staaten an einem Gesetzesvorschlag arbeiten.

Nehammer nimmt Van der Bellens Worte "sehr ernst"

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat kühl auf die Aufforderung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagiert, angesichts der ÖVP-Affäre eine "Generalsanierung des Vertrauens" der Demokratie einzuleiten. Nehammer sagte in der Nacht auf Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, dass er Van der Bellens Worte "sehr ernst" nehme, bezeichnete aber zugleich Teuerung und Inflation als "die echten Probleme der Menschen". Transparenz sei der ÖVP wichtig, versicherte er.

Melonis Delegation von Italiens Präsident empfangen

Rom - Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag die Konsultationen zur Bildung einer neuen Regierung in Rom fortgesetzt. Am Vormittag empfing er eine Delegation der Mitte-Rechts-Allianz unter Führung der Wahlsiegerin Giorgia Meloni. Gemeinsam mit Meloni kamen auch der Lega-Vorsitzender Matteo Salvini und der Gründer der konservativen Partei Forza Italia, Silvio Berlusconi zum Staatspräsidenten.

Tiroler Buslenker nach Kollision mit Güterzug verstorben

Pflach - Ein 45-jähriger Buslenker, der mit seinem Fahrzeug am Donnerstag in Pflach (Bezirk Reutte) mit einem Güterzug kollidierte, ist laut Polizei Donnerstagabend in der Klinik Innsbruck seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war gegen 7.00 Uhr am Steuer eines Schulbusses aus noch unbekannter Ursache an einem unbeschrankten Bahnübergang auf die Gleise geraten. Zwei Kinder wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt.

Deutlich mehr Verkehrstote im ersten Halbjahr 2022

Wien - Nach deutlichen Rückgängen in den ersten beiden Pandemie-Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten im ersten Halbjahr 2022 wieder eklatant gestiegen. So starben bis 31. Juni österreichweit 191 Personen bei Verkehrsunfällen. Im Vergleich zu den ersten Halbjahren 2021 und 2020 entspricht das einer Zunahme von einem Viertel. Besonders hoch war die Zahl der bei Unfällen verletzen oder getöteten Seniorinnen und Senioren, berichtete die Statistik Austria am Freitag.

Nach Tirol-Wahl: ÖVP segnete Pakt und Personal einstimmig ab

Innsbruck - Die Tiroler Koalition aus ÖVP und SPÖ hat nun auch den vollständigen Parteien-Segen: Nach den Roten stimmte Freitagvormittag auch der ÖVP-Landesparteivorstand einstimmig sowohl für das Regierungsprogramm als auch das ÖVP-Regierungsteam. "Alles super", sagte Landesparteiobmann und Bald-Landeshauptmann Anton Mattle nach der Sitzung zur APA.

Musk will offenbar drastische Job-Kürzung bei Twitter

San Francisco - Elon Musk plant einem Zeitungsbericht nach einen Job-Kahlschlag bei Twitter. Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7.500 auf rund 2.000 zu senken, schrieb die "Washington Post" am Donnerstag (Ortszeit). Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Einem Insider zufolge trat das Unternehmen den Berichten in einem E-Mail an alle Mitarbeiter entgegen.

Streit um Johnson-Kandidatur bei den britischen Tories

London - Nach der Rücktrittserklärung der britischen Premierministerin Liz Truss wird mit Spannung erwartet, wer sich für ihre Nachfolge bewirbt. Dabei zeichnet sich innerhalb der Konservativen vor allem ein Streit über eine Kandidatur des früheren Premierministers Boris Johnson ab. Der 58-Jährige sei nicht der Typ, um das Image der Partei wiederherzustellen, sagte der Tory-Abgeordnete Crispin Blunt am Freitag dem Sender Sky News.

