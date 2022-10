Penny Mordaunt bewirbt sich als Nachfolgerin für Liz Truss

London - Die für Parlamentsfragen zuständige britische Ministerin Penny Mordaunt hat als erste ihre Kandidatur für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss angekündigt. "Ich bin ermutigt worden von der Unterstützung durch Kollegen, die einen Neustart, eine geeinte Partei und eine Führung im nationalen Interesse wollen", teilte die konservative Politikerin am Freitag auf Twitter mit. Als Parteichefin und Premierministerin wolle sie das Land wieder einen.

Brunner will praxistauglichere Immobilienkredit-Vergabe

Wien - Seit 1. Juli herrschen verschärfte Vorgaben zur Immobilien-Kreditvergabe. Die Auslegung der zu Grunde liegenden Verordnung durch die FMA hat Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) auf den Plan gerufen, er fordert die Prüfung einer Lockerung. "Aufgrund der verschärften Bedingungen für die Kreditvergabe tritt zunehmend die Situation ein, dass die Menschen in unserem Land nicht mehr in der Lage sind, Zugang zu Krediten zu erlangen", kritisiert er in einem Brief an die FMA-Chefs.

Meloni in Italien mit Regierungsbildung beauftragt

Rom - Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat am Freitag die Wahlsiegerin und Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. Die 45-jährige Chefin der ultrarechten Partei "Fratelli d ́Italia" (FdI -Brüder Italiens) nahm Mattarellas Auftrag an, wie der Generalsekretär im Quirinal, Ugo Zampetti, mitteilte. Sie präsenteirte auch bereits ihre Ministerliste. Die neue Regierung soll schon am Samstagvormittag vereidigt werden.

Steve Bannon zu vier Monaten Haft verurteilt

Washington - Der frühere Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, ist wegen Missachtung des Kongresses zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesrichter in der Hauptstadt Washington verhängte am Freitag außerdem eine Geldstrafe von 6.500 Dollar gegen den bekannten Rechtspopulisten. Der 68-Jährige hatte sich im vergangenen Jahr geweigert, einer Vorladung des parlamentarischen U-Ausschusses zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Jänner 2021 Folge zu leisten.

7.490 Corona-Neuinfektionen und weniger Spitalspatienten

Wien - Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter ab. Am Donnerstag wurden österreichweit 7.490 Neuinfektionen registriert. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, hier kamen täglich 9.685 hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 750,9 Fälle je 100.000 Einwohner. In den Spitälern mussten am Freitag um 41 positive Patientinnen und Patienten weniger als am Donnerstag behandelt werden. 2.339 Infizierte sind derzeit im Krankenhaus, 125 davon auf Intensivstationen.

KV-Runde - A1-Belegschaft will 10,6 und Postbus 11,65 % mehr

Wien - Nun sind auch die Beschäftigten der A1 Telekom Austria und der ÖBB-Tochter Postbus in die Herbstlohnrunde eingestiegen. Für die A1 fordert die Belegschaft - wie schon die Metallindustrie - ein Plus von 10,6 Prozent. Die Kollegen vom Postbus wiederum haben einen Kavalierstart hingelegt und wollen 11,65 Prozent plus sowie einen Sockelbetrag von 300 Euro. Etwas zurückhaltender war zuletzt der Handel mit einer Forderung nach zehn Prozent mehr Lohn und Gehalt.

Wiener Börse schließt mit Kursverlusten

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursverlusten beendet. Der Leitindex ATX schloss um 0,74 Prozent schwächer auf 2.775,09 Einheiten. Inflations-, Zins-und Konjunktursorgen dominieren laut Marktbeobachtern wieder das Handelsgeschehen. Unter den ATX-Schwergewichten büßten Wienerberger 3,1 Prozent ein. Erste Group grenzten die Verlaufsverluste ein und gaben 0,4 Prozent nach. OMV (plus 0,7 Prozent) und voestalpine (plus 1,3 Prozent) schlossen im Plus.

