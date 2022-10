Neuer ÖBB-Rahmenplan fixiert: 19 Mrd. Euro von 2023 bis 2028

Wien - Der Rahmenplan für die staatlichen Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sieht in den kommenden fünf Jahren Investitionen in der Höhe von 19 Mrd. Euro vor. Das hat der Ministerrat am Freitag via Umlaufbeschluss für die Jahre 2023 bis 2028 festgelegt, teilte das zuständige Verkehrsministerium am Samstag mit. Es geht um den Ausbau der Bahn-Infrastruktur. Im Rahmenplan 2022 bis 2027 hatte es mit 18,2 Mrd. Euro weniger gegeben.

Wagen kracht in Wiener Supermarkt und löst Feuer aus

Wien - Ein Auto ist in der Nacht auf Samstag aus bisher ungeklärter Ursache in Wien-Floridsdorf in einen Supermarkt gekracht und hat einen Vollbrand ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Jedleseer Straße niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Insassen des Wagens flüchteten. Unklar blieben die Hintergründe des Vorfalls, Ortskundige hielten es für praktisch ausgeschlossen, dass es ein Unfall war.

Wallner chattete mit Schmid wegen Illwerke

Wien/Bregenz - Rund um die bekannt gewordenen Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid kommt offenbar auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vor. Der ORF Vorarlberg berichtete über Unterlagen zu den Aussagen, in denen SMS-Nachrichten zwischen Wallner und dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Schmid dokumentiert sind. Darin erkundigte sich der Landeshauptmann offenbar über eine Steuernachzahlung des landeseigenen Energieversorgers Illwerke/VKW.

Neue italienische Regierung vereidigt

Rom - Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat am Samstag im Quirinal, dem Sitz des Staatsoberhaupts in Rom, die neue Regierung unter der neuen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vereidigt. Damit rückt erstmals in Italien eine Frau zur Premierministerin auf. Die 45-jährige Meloni ist die drittjüngste Regierungschefin in der republikanischen Geschichte Italiens.

Parteitag-Finale von Chinas KP: Xi baut seine Macht aus

Peking - Der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas hat Xi Jinping den Weg für eine historische dritte Amtszeit als Parteichef geebnet. Zum Abschluss des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages am Samstag in Peking verankerten die rund 2.300 Delegierten seine Ideologie und dauerhafte Führungsrolle tief in der Parteiverfassung. In einem Personalwechsel im Zentralkomitee traten Regierungschef Li Keqiang und Parlamentschef Li Zhanshu den Rückzug an.

Alpiner Ski-Weltcup beginnt mit der Absage dreier Rennen

Sölden - Der alpine Ski-Winter hat mit Absagen begonnen. Wegen Schneeregens und schlechter Sicht war eine Durchführung des Weltcup-Riesentorlaufs der Frauen in Sölden am Samstag nicht möglich. Für das Männerrennen am Sonntag hofft man auf Wetterbesserung, die Pistenpräparierung wird allerdings ein Kraftakt. Mittags gab es auch schlechte Nachrichten aus den neuen Veranstalterorten Zermatt/Cervinia, die Schneelage lässt am nächsten Wochenende keine Männer-Abfahrten zu.

Syrien: Israelische Raketen über Damaskus abgefangen

Damaskus - Israel hat nach syrischen Angaben am Freitag die Hauptstadt Damaskus beschossen. Mehrere Raketen seien nahe Damaskus abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatte die amtliche Nachrichtenagentur Sana gemeldet, auch im Süden des Landes seien israelische Raketen abgefangen worden.

Erste Influenza-Fälle schon im Oktober registriert

Wien - Erste Influenza-Fälle sind bereits im Oktober in Österreich registriert worden. Das ist rund zwei Monate früher als sonst üblich, wie das Gesundheitsministerium am Samstag in einer Aussendung aufmerksam machte. Deshalb empfahl das Ressort, sich schon jetzt eine Impfung gegen die Grippe zu holen.

