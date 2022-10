Alle Zivilisten sollen Cherson "sofort" verlassen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts des Vormarschs der ukrainischen Streitkräfte haben die pro-russischen Behörden am Samstag alle Zivilisten aufgefordert, die südukrainische Stadt Cherson "sofort" zu verlassen. Wegen der angespannten Lage an der Front, der erhöhten Gefahr von Bombardierungen der Stadt und der "Bedrohung durch terroristische Anschläge" müssten alle Zivilisten die Stadt umgehend verlassen und zur linken Seite des Dnipro (Dnjepr) übersetzen, so die Besatzungsverwaltung auf Telegram.

7.151 weitere Corona-Neuinfektionen und sinkende Inzidenz

Wien - 7.151 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Freitag in Österreich registriert worden. Das lag unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage, wonach 9.119 Neuinfektionen pro Tag gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ging damit weiter zurück, von 750,9 auf 707,1. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor waren 11.238 laborbestätigte Neuinfektionen gemeldet worden, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1.001.

Sunak hat 100 Unterstützer für Kandidatur für Tory-Vorsitz

London - Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Liz Truss hat Ex-Finanzminister Rishi Sunak als Erster die notwendigen hundert Unterstützer unter den Tory-Abgeordneten hinter sich versammeln können. Mehrere Abgeordnete bestätigten am Freitagabend, dass Sunak die Mindestanzahl an Unterstützern erreicht habe. Innerhalb der Regierung hatten sich zuletzt mehrere Kabinettsmitglieder für Ex-Premierminister Boris Johnson als Truss-Nachfolger ausgesprochen.

Wagen kracht in Wiener Supermarkt und löst Feuer aus

Wien - Ein Auto ist in der Nacht auf Samstag aus bisher ungeklärter Ursache in Wien-Floridsdorf in einen Supermarkt gekracht und hat einen Vollbrand ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Jedleseer Straße niemand. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Insassen des Wagens flüchteten. Unklar blieben die Hintergründe des Vorfalls, Ortskundige hielten es für praktisch ausgeschlossen, dass es ein Unfall war.

Wallner chattete mit Schmid wegen Illwerke

Wien/Bregenz - Rund um die bekannt gewordenen Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid kommt offenbar auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vor. Der ORF Vorarlberg berichtete über Unterlagen zu den Aussagen, in denen SMS-Nachrichten zwischen Wallner und dem damaligen Generalsekretär im Finanzministerium Schmid dokumentiert sind. Darin erkundigte sich der Landeshauptmann offenbar über eine Steuernachzahlung des landeseigenen Energieversorgers Illwerke/VKW.

NEOS-Chefin: "ÖVP braucht kalten Entzug von Korruption"

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger pocht angesichts der aktuellen Entwicklungen in der ÖVP-Affäre auf Neuwahlen: "Die ÖVP braucht einen kalten Entzug von Korruption", meinte sie am Samstag bei der pinken Mitgliederversammlung zum zehnten Geburtstag der Partei in Wien. Dort ließ sie auch mit einer schärferen Migrationslinie aufhorchen: "Wir können uns keine offenen Tore leisten", das sei in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation nicht möglich.

Asyl - Zelte in Tirol und Vorarlberg weiter nicht bevölkert

Absam/Innsbruck/Feldkirch - Nachdem in den vergangenen Tagen sowohl in Tirol als auch in Vorarlberg seitens des Bundes Zelte zur Unterbringung von Asylwerbern bzw. Flüchtlingen aufgestellt worden waren, bleibt weiter offen, ob diese letztlich auch tatsächlich bevölkert werden. Mit Stand Samstagmittag waren sie es nicht, gegenüber der APA sprach die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) von einem "allerletzten Ausweg", es gebe aber mittlerweile "gute Signale" aus den Ländern.

