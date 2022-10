Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit 78 verstorben

Wien/Fuschl - Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der gebürtige Steirer, der rund um den Energydrink einen weltweit agierenden Konzern aufgebaut hat, ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Das teilte das Unternehmen kurz vor Mitternacht mit. Mateschitz galt als reichster Österreicher und hat sich nicht zuletzt mit seinen Sponsoringaktivitäten im Sportbereich einen Namen gemacht.

Platter mit Ehrenamt-Ambition, Kritik an Polit-Medien-Blase

Innsbruck - Am kommenden Dienstag endet die politische Karriere von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Er habe keine konkrete andere berufliche Aufgabe im Auge und wolle in der "Pension" vor allem ehrenamtlich tätig sein, sagte Platter im APA-Abschiedsinterview. Scharfe Kritik übte Platter an der "Verrohung" in der Politik bzw. den "verbalen Übergriffen", die auf die Bevölkerung abfärben würden, sowie an der polit-medialen "Blase" mit vorwiegend Negativberichten.

Präsidentenwahl in Slowenien

Ljubljana - Die Slowenen wählen am Sonntag einen neuen Staatspräsidenten. Sieben Kandidaten stehen im Wahlrennen, der Nachfolger vom des Amtsinhabers Borut Pahor, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten darf, soll erst bei einer Stichwahl am 13. November feststehen. Drei Kandidaten haben laut Wahlprognosen die Chancen, in die zweite Wahlrunde zu kommen.

Ukraine - Selenskyj sieht eigene Truppen auf Vormarsch

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Truppen seines Landes trotz der massiven russischen Raketenangriffe weiter auf dem Vormarsch in den von Moskau besetzten Gebieten. Die ukrainischen Streitkräfte kämen jeden Tag an der Front voran, die Schläge gegen die Infrastruktur von russischer Seite könnten sie nicht aufhalten, sagte Selenskyj in seiner am Samstagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft.

Treffen von Johnson und Sunak im Premier-Rennen - Medien

London - Die beiden potenziellen Anwärter auf die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Liz Truss, Boris Johnson und Rishi Sunak, haben sich laut Medienberichten zu Gesprächen getroffen. Das Treffen des Ex-Premierministers und des früheren Finanzministers fand am Samstagabend statt, wie der Sender BBC und die Zeitung "Sunday Times" berichteten.

Mindestens 229 Tote bei Zusammenstößen im Süden des Sudan

Khartum - Bei massiven Kämpfen um Land und politische Vorherrschaft in einer Provinz im Südosten des Sudan sind mindestens 229 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem seien seit dem erneuten Aufflammen der Gewalt Mitte der Woche etwa 10.000 Menschen aus ihren Häusern in der Provinz Blauer Nil vertrieben worden, sagte der Generaldirektor des regionalen Gesundheitsministeriums, Fateh al-Rahman Abdullah am Samstagabend. Die Zahl der Opfer liege vermutlich noch höher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red