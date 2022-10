Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit 78 verstorben

Wien/Fuschl - Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der gebürtige Steirer, der rund um den Energydrink einen weltweit agierenden Konzern aufgebaut hat, ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Das teilte das Unternehmen kurz vor Mitternacht mit. Mateschitz galt als reichster Österreicher und hat sich nicht zuletzt mit seinen Sponsoringaktivitäten im Sportbereich einen Namen gemacht.

Xi Jinping als Parteichef in China bestätigt

Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat seine Macht weiter ausgebaut und wird die Volksrepublik mindestens für weitere fünf Jahre anführen. Auf seiner ersten Plenarsitzung stimmte das neue Zentralkomitee der Kommunistischen Partei am Sonntag in Peking erwartungsgemäß für eine dritte Amtszeit des 69-Jährigen als Generalsekretär und Chef der Militärkommission. Er setzt sich damit über bisher respektierte Alters- und Amtszeitgrenzen hinweg.

Immer mehr und schwerere Anschläge auf Bankomaten in Europa

Den Haag - Sprengstoffanschläge auf Bankomate nehmen nach Angaben von Europol in Europa drastisch zu und werden immer gefährlicher. Die Polizeibehörde sei sehr besorgt über die zunehmende Gewalt, sagte Europol-Sprecherin Claire Georges in Den Haag. "Immer häufiger werden extrem schwere Sprengstoffe eingesetzt, durch die sogar Gebäude einstürzen und auch unschuldige Menschen getötet werden."

Präsidentenwahl in Slowenien hat begonnen

Ljubljana - Im EU-Land Slowenien hat am Sonntag die Wahl des Staatspräsidenten begonnen. Rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, sich zwischen sieben Kandidaten zu entscheiden. Zwar hat der Staatschef eher protokollarische Befugnisse, jedoch gilt die Wahl als erster Test für die erst seit Mai amtierende linksliberale Regierung von Ministerpräsident Robert Golob, der den rechtsnationalen Janez Jansa abgelöst hatte.

Platter mit Ehrenamt-Ambition, Kritik an Polit-Medien-Blase

Innsbruck - Am kommenden Dienstag endet die politische Karriere von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Er habe keine konkrete andere berufliche Aufgabe im Auge und wolle in der "Pension" vor allem ehrenamtlich tätig sein, sagte Platter im APA-Abschiedsinterview. Scharfe Kritik übte Platter an der "Verrohung" in der Politik bzw. den "verbalen Übergriffen", die auf die Bevölkerung abfärben würden, sowie an der polit-medialen "Blase" mit vorwiegend Negativberichten.

Bürgermeisterstichwahl in zwölf burgenländischen Gemeinden

Eisenstadt - Im Burgenland finden am Sonntag nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen vom 2. Oktober zwölf Stichwahlen statt. Die SPÖ will dabei etwa in Mörbisch den Bürgermeistersessel zurückerobern und in Rust eben diesen verteidigen. Die ersten Wahllokale schließen zu Mittag in Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) und in Loipersdorf-Kitzladen (Bezirk Oberwart), die letzten um 16 Uhr.

