--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0136 (Nachrichtenüberblick) vom 23.10.2022 muss in der 7. Teilmeldung ("Immer mehr und schwerere Anschläge auf Bankomaten in Europa") am Schluss des letzten Satzes das Wort "könnten" ergänzt werden. Die dpa hat ihre Angaben zum O-Ton berichtigt. ---------------------------------------------------------------------

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit 78 verstorben

Wien/Fuschl - Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der gebürtige Steirer, der rund um den Energydrink einen weltweit agierenden Konzern aufgebaut hat, ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Das teilte das Unternehmen kurz vor Mitternacht mit. Mateschitz galt als reichster Österreicher und hat sich nicht zuletzt mit seinen Sponsoringaktivitäten im Sportbereich einen Namen gemacht.

Xi Jinping als Parteichef in China bestätigt

Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat seine Macht weiter ausgebaut und wird die Volksrepublik mindestens für weitere fünf Jahre anführen. Auf seiner ersten Plenarsitzung stimmte das neue Zentralkomitee der Kommunistischen Partei am Sonntag in Peking erwartungsgemäß für eine dritte Amtszeit des 69-Jährigen als Generalsekretär und Chef der Militärkommission. Er setzt sich damit über bisher respektierte Alters- und Amtszeitgrenzen hinweg.

ÖVP-Staatssekretär Tursky sieht Sobotka entlastet

Wien - Finanz-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) sieht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nach belastenden Aussagen von Thomas Schmid entlastet. Natürlich müssten unabhängige Gerichte überprüfen, ob tatsächlich Steuerprüfungen diverser Vereine auf Sobotkas Geheiß abgedreht worden sind, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" - "aber ich habe keinen Grund, ihm hier nicht zu glauben".

Großeinsatz nach Chemieunfall am Bahnhof St. Johann

St. Johann/Pongau - Am Bahnhof von St. Johann im Pongau ist es am Samstag wegen eines Gefahrenstoffaustritts zu einem polizeilichen Großeinsatz gekommen. Laut Polizei Salzburg war es bei einem Güterwagen eines Waggons zu einem Gasaustritt gekommen, der Bahnhof wurde großräumig abgesperrt sowie Zufahrtswege für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt und das Bahnhofsareal evakuiert. Bei dem Gefahrstoff handelte es sich um den hoch entzündlichen, gefährlichen Stoff Methylacrylat UN 1919.

Rishi Sunak bewirbt sich als britischer Premier-Kandidat

London - Der britische Ex-Finanzminister Rishi Sunak bewirbt sich erneut für das Amt des Premierministers. "Großbritannien ist ein großartiges Land, aber wir sind in einer ernsthaften ökonomischen Krise. Deshalb möchte ich die Konservative Partei anführen und nächster Premierminister werden", schrieb Sunak am Sonntag auf Twitter. Der 42-Jährige gilt als Favorit im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss.

Platter mit Ehrenamt-Ambition, Kritik an Polit-Medien-Blase

Innsbruck - Am kommenden Dienstag endet die politische Karriere von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Er habe keine konkrete andere berufliche Aufgabe im Auge und wolle in der "Pension" vor allem ehrenamtlich tätig sein, sagte Platter im APA-Abschiedsinterview. Scharfe Kritik übte Platter an der "Verrohung" in der Politik bzw. den "verbalen Übergriffen", die auf die Bevölkerung abfärben würden, sowie an der polit-medialen "Blase" mit vorwiegend Negativberichten.

Immer mehr und schwerere Anschläge auf Bankomaten in Europa

Den Haag - Sprengstoffanschläge auf Bankomate nehmen nach Angaben von Europol in Europa drastisch zu und werden immer gefährlicher. Die Polizeibehörde sei sehr besorgt über die zunehmende Gewalt, sagte Europol-Sprecherin Claire Georges in Den Haag. "Immer häufiger werden extrem schwere Sprengstoffe eingesetzt, durch die sogar Gebäude einstürzen und auch unschuldige Menschen getötet werden könnten."

Anmeldung für Wiener Grippe-Impfaktion startet am Montag

Wien - Nachdem das Gesundheitsministerium am Samstag vor ersten Influenzafällen in Österreich gewarnt hat und die baldige Immunisierung gegen die Grippe empfohlen hat, startet die Stadt Wien ab Montag die Anmeldung für ihre Grippe-Impfaktion in den städtischen Impfzentren. Die Immunisierung selbst ist kostenlos, der Impfstart ist dann für den 2. November 2022 terminisiert, wie es am Sonntag in einer Aussendung der Stadt hieß.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red