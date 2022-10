5.407 Corona-Neuinfektionen und 2.330 Covid-Kranke im Spital

Wien - Die Corona-Zahlen sind auch nach den am Sonntag veröffentlichten Daten weiter zurückgegangen. Demnach wurden am Samstag nach Angaben der AGES 5.407 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 8.667. Die 5.407 weiteren Infektionen lagen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 8.740 Neuinfektionen pro Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf unter 700 und lag bei 677,7 auf 100.000 Einwohner.

Hurrikan "Roslyn" trifft mexikanische Pazifikküste

Manzanillo - Hurrikan "Roslyn" hat Mexiko erreicht. Das Zentrum des Hurrikans der Kategorie 3 traf nahe der Ortschaft Santa Cruz im Bundesstaat Nayarit an der Pazifikküste auf Land, wie der mexikanische Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Der Wirbelsturm zog mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 240 Stundenkilometern Richtung Nordosten.

Russland schickt Zehntausende Zivilisten aus Cherson

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat in dem besetzten südukrainischen Gebiet Cherson angesichts des Vormarschs Kiewer Truppen mehr als 20.000 Zivilisten aus der gleichnamigen Stadt auf die andere Seite des Flusses Dnipro geschickt. "Wir haben allen Leuten, die uns heute gehört haben, vorgeschlagen, die Möglichkeit zu nutzen und in den linksufrigen Teil des Gebiets Cherson zu gehen", sagte Kirill Stremoussow, der Vizechef der russischen Besatzungsverwaltung, am Sonntag in einem Radiointerview.

Slowenien wählt einen neuen Präsidenten

Ljubljana - In Slowenien hat am Sonntag die Wahl des Staatspräsidenten begonnen. Bis 11.00 Uhr gaben knapp 231.000 der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten laut staatlicher Wahlkommission ihre Stimme ab, womit die Wahlbeteiligung am Vormittag bei 13,63 Prozent lag. Das ist nur leicht höher als in der ersten Wahlrunde vor fünf Jahren, als die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt 13,38 Prozent betrug. Im Jahr 2017 lag die endgültige Wahlbeteiligung in der ersten Runde bei 44,24 Prozent.

Rishi Sunak bewirbt sich als britischer Premier-Kandidat

London - Der britische Ex-Finanzminister Rishi Sunak bewirbt sich erneut für das Amt des Premierministers. "Großbritannien ist ein großartiges Land, aber wir sind in einer ernsthaften ökonomischen Krise. Deshalb möchte ich die Konservative Partei anführen und nächster Premierminister werden", schrieb Sunak am Sonntag auf Twitter. Der 42-Jährige gilt als Favorit im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss.

Immer mehr und schwerere Anschläge auf Bankomaten in Europa

Den Haag - Sprengstoffanschläge auf Bankomate nehmen nach Angaben von Europol in Europa drastisch zu und werden immer gefährlicher. Die Polizeibehörde sei sehr besorgt über die zunehmende Gewalt, sagte Europol-Sprecherin Claire Georges in Den Haag. "Immer häufiger werden extrem schwere Sprengstoffe eingesetzt, durch die sogar Gebäude einstürzen und auch unschuldige Menschen getötet werden könnten."

Großeinsatz nach Chemieunfall am Bahnhof St. Johann

St. Johann/Pongau - Am Bahnhof von St. Johann im Pongau ist es am Samstag wegen eines Gefahrenstoffaustritts zu einem polizeilichen Großeinsatz gekommen. Laut Polizei Salzburg war es bei einem Güterwagen eines Waggons zu einem Gasaustritt gekommen, der Bahnhof wurde großräumig abgesperrt sowie Zufahrtswege für Fußgänger und Fahrzeuge gesperrt und das Bahnhofsareal evakuiert. Bei dem Gefahrstoff handelte es sich um den hoch entzündlichen, gefährlichen Stoff Methylacrylat UN 1919.

Wiener Polizei versetzte Rip-Deal-Betrügern Schlag

Wien/Rom/Belgrad - Das Wiener Landeskriminalamt hat nach langwierigen Ermittlungen Rip-Deal-Betrügern einen Schlag versetzt. In Rom wurde am vergangenen Wochenende ein 28-jähriger Österreicher festgenommen und befindet sich in Auslieferungshaft. Zwei Komplizen sind auf der Flucht. Dazu stellten die Ermittler mehr als 200.000 Euro Falschgeld sicher.

