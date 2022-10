Moskau: Kiew könnte radioaktive Bombe einsetzen

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat der Ukraine vorgeworfen, zur Diskreditierung Moskaus die Zündung einer radioaktiven Bombe zu planen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe seinem französischen Amtskollegen Sebastien Lecornu "seine Besorgnis über mögliche Provokationen der Ukraine mit Hilfe einer "schmutzigen Bombe" übermittelt", teilte das russische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Unterdessen brachten die Invasoren mehr als 20.000 Zivilisten aus der südukrainischen Stadt Cherson.

Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz mit 78 verstorben

Wien/Fuschl - Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der gebürtige Steirer, der rund um den Energydrink einen weltweit agierenden Konzern aufgebaut hat, ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. Das teilte das Unternehmen kurz vor Mitternacht mit. Mateschitz galt als reichster Österreicher und hat sich nicht zuletzt mit seinen Sponsoringaktivitäten im Sportbereich einen Namen gemacht.

Massenproteste gegen Orban in Budapest

Budapest - In der ungarischen Hauptstadt Budapest hat es am Sonntagabend Massenproteste gegen die Politik der rechtsnationalen Regierung von Premier Viktor Orb�n gegeben. Im Mittelpunkt stand vor allem die Solidarität mit den Lehrern. Gefordert wurden mehr Bezahlung und bessere Unterrichtsbedingungen. Laut den Organisatoren nahmen an dem Protestmarsch rund 80.000 Menschen - großteils Gewerkschafter, Interessensvertreter, Lehrer, Schüler Eltern und Oppositionelle - teil.

Slowenien wählte neuen Präsidenten

Ljubljana - Die Slowenen haben am Sonntag einen neuen Staatspräsidenten gewählt. Nach Wahlschluss um 19 Uhr äußerten sich die favorisierten Kandidaten zuversichtlich. "Wir erwarten einen Sieg in der Stichwahl", sagte die Wahlkampfleiterin des konservativen Ex-Außenministers Anže Logar, Romana Jordan, im TV-Sender RTV Slovenija. "Das Halbfinale habe ich hinter mir gelassen. Ich bin überzeugt, dass ich im Finale bin", sagte die laut Umfragen zweitplatzierte Kandidatin Nataša Pirc Musar.

Festnahme in NÖ nach Supermarkt-Feuer in Wien-Floridsdorf

Wien - Nach dem Vorfall in Wien-Floridsdorf, bei dem in der Nacht auf Samstag ein Auto in einen Supermarkt gekracht und sowohl der Wagen als auch der Markt in Flammen aufgegangen waren, hat die Polizei einen 21-Jährigen in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) festgenommen. Er steht laut Polizeisprecher Daniel Fürst unter dem Verdacht der Brandstiftung. Nach Erkenntnissen der Ermittler des Landeskriminalamtes wurde der Wagen in dem Supermarkt nämlich in Brand gesteckt.

5.407 Corona-Neuinfektionen und 2.330 Covid-Kranke im Spital

Wien - Die Corona-Zahlen sind auch nach den am Sonntag veröffentlichten Daten weiter zurückgegangen. Demnach wurden am Samstag nach Angaben der AGES 5.407 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 8.667. Die 5.407 weiteren Infektionen lagen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 8.740 Neuinfektionen pro Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf unter 700 und lag bei 677,7 auf 100.000 Einwohner.

Hurrikan "Roslyn" trifft mexikanische Pazifikküste

Manzanillo - Hurrikan "Roslyn" hat Mexiko erreicht. Das Zentrum des Hurrikans der Kategorie 3 traf nahe der Ortschaft Santa Cruz im Bundesstaat Nayarit an der Pazifikküste auf Land, wie der mexikanische Wetterdienst am Sonntag mitteilte. Der Wirbelsturm zog mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 240 Stundenkilometern Richtung Nordosten.

SPÖ gewann bei Stichwahlen im Burgenland weitere Ortschefs

Eisenstadt - Im Burgenland haben am Sonntag nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen vom 2. Oktober zwölf Stichwahlen stattgefunden. Die SPÖ konnte dabei nicht nur in Mörbisch den Bürgermeistersessel zurückgewinnen und in Rust behalten, sondern erzielte insgesamt 95 Bürgermeister - ein "historisches Ergebnis" und ein "perfekter Tag für die Sozialdemokratie im Burgenland", so Landeshauptmann und Landesparteichef Hans Peter Doskozil in einer Aussendung.

