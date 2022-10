Johnson verzichtet auf Comeback-Versuch

London - Der britische Ex-Premier Boris Johnson wird nun doch nicht erneut für das Amt antreten. Obwohl er die notwendige Unterstützung in der konservativen Tory-Fraktion habe, habe er sich dagegen entschieden, teilte der Politiker am Sonntagabend mit. Damit stehen weiterhin nur Ex-Finanzminister Rishi Sunak und die Tory-Fraktionschefin im Parlament, Penny Mordaunt, im Rennen um die Nachfolge der glücklosen Premierministerin Liz Truss.

Werder-Tweet: Tiroler FPÖ klagt Fußballverein doch nicht

Innsbruck/Zell am Ziller/Bremen - Die Tiroler FPÖ wird den deutschen Fußball-Bundesligisten Werder Bremen nach dessen Tweet über eine Veranstaltung der FPÖ im Zillertal ("Klare Kante gegen Nazis") Anfang Juli nun doch nicht wie angekündigt klagen. Solche Prozesse würden meist bis zum Obersten Gerichtshof (OGH) gehen und eine Menge Geld kosten, "in dem Fall Steuergeld", erklärte Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger gegenüber der APA den Hauptgrund für die nunmehrige Entscheidung.

Südkorea und Nordkorea feuerten Warnschüsse an Seegrenze ab

Seoul/Pjöngjang - An der Seegrenze zwischen Nordkorea und Südkorea haben beide Seiten Warnschüsse abgefeuert. Ein nordkoreanisches Handelsschiff habe Montagfrüh die Grenze zu Südkorea überquert, woraufhin Südkoreas Armee Warnschüsse abgegeben habe, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte. Nordkoreas Armee gab an, ein südkoreanisches Armeeschiff sei auf 2,5 bis 5 km in nordkoreanisches Gebiet "eingedrungen". Es folgten zehn Artillerie-Warnschüsse.

Verhandlungen zum Metaller-KV gehen in die dritte Runde

Wien - Am Montag treffen sich die Sozialpartner zur dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie. Die Gewerkschaften fordern 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, die Arbeitgeber bieten 4,1 Prozent. Bei einer Nichteinigung drohen Warnstreiks in der gesamten Metallindustrie.

Prozess um getötete 13-Jährige wird in Wien fortgesetzt

Wien - Am Montag wird der Prozess gegen drei junge Männer, die sich seit Ende September im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten müssen, fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten das Mädchen am 26. Juni 2021 in einer Wohnung in Wien-Donaustadt in Missbrauchsabsicht unter Drogen gesetzt und sich dann an der 13-Jährigen vergangen haben.

Kickl will Dashboard "Illegale Einwanderung und Asyl"

Wien - Für die Freiheitlichen ist die aktuelle Flüchtlingskrise offenbar vergleichbar mit der weiter andauernden Coronapandemie. Parteichef Herbert Kickl fordert daher ein sogenanntes Dashboard "Illegale Einwanderung und Asyl", denn: "Was bei Corona tagesaktuell möglich war, wird Innenminister (Gerhard, Anm.) Karner (ÖVP) wohl einmal wöchentlich bei der illegalen Einwanderung und beim Asyl zusammenbringen - außer er will es nicht."

Mindestens zwei Tote durch Hurrikan "Roslyn" in Mexiko

Mexiko-Stadt - Durch den Hurrikan "Roslyn" sind in Mexiko mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der Laguneninsel Mexcaltit�n im Bundesstaat Nayarit starb am Sonntag ein 80-jähriger Mann, als sein Haus infolge des Sturms einstürzte, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein weiteres Todesopfer des Sturms gab es nach Angaben eines regionalen Behördenvertreters in der Ortschaft Rosamorada in Nayarit.

