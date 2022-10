Sunak könnte am Montag neuer britischer Premier werden

London - Nach dem Rückzieher von Ex-Premier Boris Johnson könnte Großbritannien schon am Montag einen neuen Regierungschef bekommen. Wenige Stunden vor dem Ende der Kandidaturfrist schien Tory-Fraktionschefin Penny Mordaunt weit von der erforderliche Unterstützung von 100 Abgeordneten entfernt. Ex-Finanzminister Rishi Sunak hatte Medienberichten zufolge mehr als 150 Abgeordnete hinter sich und war damit einziger Kandidat. Auch mehrere prominente Johnson-Unterstützer wechselten zu ihm.

Verhandlungen zum Metaller-KV gehen in die dritte Runde

Wien - Am Montag treffen sich die Sozialpartner zur dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie. Die Gewerkschaften fordern 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt, die Arbeitgeber bieten 4,1 Prozent. Bei einer Nichteinigung drohen Warnstreiks in der gesamten Metallindustrie.

Prozess um getötete 13-Jährige in Wien fortgesetzt

Wien - Nach einer krankheitsbedingten Pause ist am Montag der Prozess gegen drei junge Männer, die sich im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten müssen, fortgesetzt worden. Der Zweitangeklagte relativierte am fünften Verhandlungstag seine Aussage.

Russland setzt wieder iranische Drohnen ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland setzt nach britischen Angaben weiterhin iranische Drohnen bei Luftangriffen in der Ukraine ein. Russland nutze diese Drohnen vom Typ Shahed-136 wahrscheinlich, um die ukrainische Luftabwehr zu umgehen und als Ersatz für russische Präzisionsraketen, deren Vorrat immer weiter schrumpfe, teilte das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Lagebericht auf Twitter mit. Die Ukraine sei aber erfolgreich bei der Abwehr der Drohnen.

Westliche Atommächte: Keine "schmutzige Bombe"

Washington/Paris - Die westlichen Atommächte Frankreich, Großbritannien und die USA haben Russlands Behauptung zurückgewiesen, die Ukraine wolle auf ihrem eigenen Gebiet eine nuklear verseuchte Bombe zünden. Die Behauptung über eine sogenannte "schmutzige Bombe" sei eindeutig falsch, hieß es in einem gemeinsamen Statement der Außenminister der Länder vom frühen Montagmorgen. "Die Welt würde jeden Versuch durchschauen, diese Behauptung als Vorwand für Eskalation zu nutzen."

Unternehmen stampfen Investitionen ein

Wien - Die vielen Krisen beginnen sich immer stärker auf die Wirtschaft durchzuschlagen. So verschlechtert sich in Österreich die Zahlungsmoral erstmals seit vielen Jahren und dieser Trend dürfte sich noch verstärken, so der Kreditschutzverband KSV1870 auf Basis einer Umfrage unter 1.500 Unternehmen. Zudem planen demnach immer weniger Firmen Investitionen und die Stimmung ist im Sinkflug. Gründe sind die Inflation, Personalmangel, Rohstoffknappheit und steigende Kosten.

Nationalrats-Sondersitzung zur Causa Schmid am 2. November

Wien - Der Nationalrat beschäftigt sich in einer Sondersitzung am 2. November mit den vor kurzem bekannt gewordenen Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs des Finanzministeriums Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, in denen er diverse ÖVP-Politikern beschuldigt hat. Anlass dafür ist ein gemeinsames Verlangen von SPÖ und FPÖ. Die beiden Oppositionsparteien fordern eine Erklärung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Parlament.

Frankfurter Buchmesse begrüßte 180.000 Besucher

Frankfurt am Main - Mehr als 180.000 Besucherinnen und Besucher sind heuer auf die Frankfurter Buchmesse gekommen. Dabei machte das Fachpublikum (93.000) etwas mehr als die Hälfte aus. Das teilten die Veranstalter zum Abschluss mit. Nach zwei Jahren mit pandemiebedingten Einschränkungen fand die 74. Frankfurter Buchmesse wieder ohne größere Auflagen statt. Die Zahl der diesjährigen Gesamtbesucher liegt noch klar hinter den Vor-Coronazeiten: So waren es 2019 rund 300.000 Besucher gewesen.

