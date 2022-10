Schmid kommt am 3. November in den U-Ausschuss

Wien - Nach mehrmaligem Ignorieren von Ladungen wird der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid doch als Auskunftsperson im ÖVP-Untersuchungsausschuss erscheinen. Seine Befragung ist für den 3. November anberaumt, bestätigten mehrere Seiten einen entsprechenden Tweet von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer. Schmid hatte durch seine Aussagen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mehrere prominente ÖVP-Politiker belastet.

Sunak könnte am Montag neuer britischer Premier werden

London - Nach dem Rückzieher von Ex-Premier Boris Johnson steht sein früherer Finanzminister Rishi Sunak vor einem kampflosen Sieg im Rennen um das Amt des britischen Finanzministers. Zahlreiche Johnson-Unterstützer schlugen sich am Montag auf die Seite Sunaks, der einer Berechnung des Senders Sky News bereits mehr als der Hälfte aller Tory-Abgeordneten hinter sich hatte. Damit schwanden die Chancen von Sunaks Widersacherin Penny Mordaunt, die Hürde für eine Kandidatur zu nehmen.

Russland setzt wieder iranische Drohnen ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland setzt nach britischen Angaben weiterhin iranische Drohnen bei Luftangriffen in der Ukraine ein. Russland nutze diese Drohnen vom Typ Shahed-136 wahrscheinlich, um die ukrainische Luftabwehr zu umgehen und als Ersatz für russische Präzisionsraketen, deren Vorrat immer weiter schrumpfe, teilte das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Lagebericht auf Twitter mit. Die Ukraine sei aber erfolgreich bei der Abwehr der Drohnen.

Westliche Atommächte: Keine "schmutzige Bombe"

Washington/Paris - Die westlichen Atommächte Frankreich, Großbritannien und die USA haben Russlands Behauptung zurückgewiesen, die Ukraine wolle auf ihrem eigenen Gebiet eine nuklear verseuchte Bombe zünden. Die Behauptung über eine sogenannte "schmutzige Bombe" sei eindeutig falsch, hieß es in einem gemeinsamen Statement der Außenminister der Länder vom frühen Montagmorgen. "Die Welt würde jeden Versuch durchschauen, diese Behauptung als Vorwand für Eskalation zu nutzen."

Gewerkschaften hoffen auf verbessertes Angebot der Industrie

Wien - Vor der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie (FMTI) drängen die Arbeitnehmervertreter auf ein höheres Angebot der Arbeitgeberseite. "Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Arbeitgeber einlenken und endlich zugeben, dass die letzten 12 Monate sehr erfolgreich waren", so Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) im "Ö1"-Morgenjournal. Die Gespräche waren ob der auseinanderklaffenden Positionen zuletzt ergebnislos verlaufen.

Süd- und Nordkorea feuern Warnschüsse ab

Seoul/Pjöngjang - An der umstrittenen Seegrenze zwischen Nordkorea und Südkorea haben beide Seiten Warnschüsse abgefeuert. Ein nordkoreanisches Handelsschiff habe am Montag in der Früh die Seegrenze zu Südkorea überquert, woraufhin die südkoreanische Armee die Warnschüsse abgegeben habe, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap den Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte. Die nordkoreanische Armee warf Südkorea ihrerseits Grenzverletzungen vor und feuerte ebenfalls Schüsse ab.

Mehr als 200.000 Klimatickets in einem Jahr verkauft

Wien - Seit dem Start des Klimatickets am 26. Oktober 2021 ist die einheitliche Fahrkarte für den gesamten öffentlichen Verkehr mehr als 200.000 Mal verkauft worden, wie die "Salzburger Nachrichten" berichteten. Das habe laut Umweltministerium die ursprünglichen Erwartungen bei Weitem übertroffen. Die Vertriebsstatistiken der Verkehrsunternehmen seien von rund 110.000 Österreich-Fahrkarten ausgegangen.

Kunststoffverpackungssammlung ab 2023 vereinheitlicht

Wien - Ab 2023 werden alle Kunststoffverpackungen wie etwa Joghurtbecher, Plastiksackerl oder Tuben gemeinsam mit Plastikflaschen und Getränkekartons österreichweit in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. "Das ist ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz und zur Erreichung der EU-Recyclingziele", hieß es in einer Aussendung der Altstoff Recycling Austria AG (ARA). Das Unternehmen erwartet dadurch bei der Sammlung von Kunststoffverpackungen ein Plus von 20 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red