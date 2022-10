Rishi Sunak wird neuer britischer Premierminister

London - Ex-Finanzminister Rishi Sunak wird neuer Premierminister von Großbritannien. Seine einzige Rivalin Penny Mordaunt zog ihre Kandidatur im parteiinternen Rennen um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Liz Truss zurück, wie sie am Montag bekanntgab. Sunak habe ihre volle Unterstützung, schrieb die amtierende Ministerin für Parlamentsfragen bei Twitter.

Schmid kommt am 3. November in den U-Ausschuss

Wien - Nach mehrmaligem Ignorieren von Ladungen wird der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid doch als Auskunftsperson im ÖVP-Untersuchungsausschuss erscheinen. Seine Befragung ist für den 3. November anberaumt, bestätigte die Parlamentsdirektion am Montag entsprechende Meldungen. Schmid hatte durch seine Aussagen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mehrere prominente ÖVP-Politiker belastet.

Russland setzt wieder iranische Drohnen ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland setzt nach britischen Angaben weiterhin iranische Drohnen bei Luftangriffen in der Ukraine ein. Russland nutze diese Drohnen vom Typ Shahed-136 wahrscheinlich, um die ukrainische Luftabwehr zu umgehen und als Ersatz für russische Präzisionsraketen, deren Vorrat immer weiter schrumpfe, teilte das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Lagebericht auf Twitter mit. Die Ukraine sei aber erfolgreich bei der Abwehr der Drohnen.

Westliche Atommächte: Keine "schmutzige Bombe"

Washington/Paris - Die westlichen Atommächte Frankreich, Großbritannien und die USA haben Russlands Behauptung zurückgewiesen, die Ukraine wolle auf ihrem eigenen Gebiet eine nuklear verseuchte Bombe zünden. Die Behauptung über eine sogenannte "schmutzige Bombe" sei eindeutig falsch, hieß es in einem gemeinsamen Statement der Außenminister der Länder vom frühen Montagmorgen. "Die Welt würde jeden Versuch durchschauen, diese Behauptung als Vorwand für Eskalation zu nutzen."

Prozess um getötete 13-Jährige in Wien fortgesetzt

Wien - Nach einer krankheitsbedingten Pause ist am Montag der Schwurprozess gegen drei junge Männer, die sich im Zusammenhang mit dem Tod einer 13-Jährigen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge und schweren sexuellen Missbrauchs am Wiener Landesgericht verantworten müssen, fortgesetzt worden. Der Zweitangeklagte änderte am fünften Verhandlungstag seine bisher getätigte Aussage.

Aktivistin bei Verkehrsblockade in Wien von Mann verletzt

Wien - Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben Montagfrüh den Autoverkehr am Praterstern in Wien-Leopoldstadt blockiert. Wie regelmäßig zum Wochenstart klebten sich mehrere Umweltschützer mit ihren Händen am Asphalt vor den Fahrspuren fest und forderten laut Aussendung "sinnvolle Sparmaßnahmen" der Bundesregierung gegen Teuerung und Klimakrise - "allem voran Tempo 100 auf der Autobahn". Eine Aktivistin wurde offenbar von einem aufgebrachten Autofahrer im Gesicht verletzt.

Bundesheer marschiert am Heldenplatz auf

Wien - Das Bundesheer ist am Montag anlässlich des bevorstehenden Nationalfeiertags mit Panzern und Hubschraubern am Heldenplatz aufmarschiert. Wie in alten Zeiten bietet das Militär heuer für seine Leistungsschau alles auf, was es hat. Montagmittag landeten unter großem Publikumsinteresse drei Hubschrauber mitten am Heldenplatz. Gleichzeitig fuhren auch Panzer und andere Fahrzeuge ein. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) begrüßte die ankommenden Soldaten persönlich.

Polaschek kündigt bereits Reform der neuen Lehrpläne an

Wien - Seit 2018 wurden neue Lehrpläne für Volks- und Mittelschule sowie AHS-Unterstufe entwickelt. Derzeit werden noch Stellungnahmen eingearbeitet, dann sollen sie per Verordnung erlassen werden und ab dem Schuljahr 2023/24 gültig sein. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat in der "Kleinen Zeitung" jedoch bereits eine Reform der Reform angekündigt. Die aktuelle Neufassung sei "nicht der Weisheit letzter Schluss", für ihn handle es sich daher nur um "Übergangslehrpläne".

Wiener Börse am Montag im Verlauf mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf mit Zuwächsen gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um 14 Uhr um 1,1 Prozent höher bei 2.805,36 Einheiten. Unter den Einzelwerten verteuerte sich die Versorgerwerte von Verbund um 2,5 Prozent. Die Aktien der EVN stiegen um 2,7 Prozent. Zudem grenzten die Anteile der OMV ihre frühen Verluste auf minus 0,4 Prozent ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red