Amtsübergabe an Sunak noch nicht am Montag

London - Der designierte britische Premierminister Rishi Sunak wird die Amtsgeschäfte nach Angaben des Büros seiner Vorgängerin noch nicht an diesem Montag übernehmen. "Ich kann bestätigen, dass die Übergabe heute nicht stattfinden wird", sagte ein Sprecher der bisherigen Regierungschefin Liz Truss am Montag. Derzeit liefen Gespräche über Zeitpunkt und Ablauf zwischen Sunak, Truss und König Charles III. Großbritannien stehe vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, sagte Sunak.

Schmid kommt am 3. November in den U-Ausschuss

Wien - Nach mehrmaligem Ignorieren von Ladungen wird der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid doch als Auskunftsperson im ÖVP-Untersuchungsausschuss erscheinen. Seine Befragung ist für den 3. November anberaumt, bestätigte die Parlamentsdirektion am Montag entsprechende Meldungen. Schmid hatte durch seine Aussagen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mehrere prominente ÖVP-Politiker belastet.

Ukraine - "Schmutzige Bombe" beschäftigt Top-Militärs weiter

London/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland hat Medienberichten zufolge seiner Sorge vor einem möglichen Einsatz einer "schmutzigen Bombe", eines mit radioaktivem Material versetzten Sprengsatzes, durch die Ukraine erneut Ausdruck verliehen. Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow habe das Thema mit seinem britischen Kollegen Tony Radakin besprochen, melden russische Nachrichtenagenturen am Montag, ohne Details zu nennen.

Zusätzliche 700 Mio. Euro zur Kriminalitätsbekämpfung

Wien - 4,7 Mrd. Euro macht im kommenden Jahr das Budget des Innenministeriums aus - um 700 Mio. mehr als im heurigen Jahr. Mit den zusätzlichen Mitteln will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) den Kampf gegen die Schlepperei und illegale Migration, gegen Terrorismus und jede Form von Extremismus sowie gegen Cybercrime vorantreiben, wie er am Montag in einer Pressekonferenz in der Meidlinger Kaserne in Wien ankündigte.

Dutzende Tote bei Luftangriff auf Konzert in Myanmar

Yangon (Rangun) - Das Militär in Myanmar hat bei einem Luftangriff auf ein Konzert im Kachin-Staat im Norden des Landes mindestens 60 Menschen getötet. Dies bestätigten Augenzeugen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Konzert in der Gemeinde Hpakant Township wollten die Teilnehmer den 62. Jahrestag der Gründung der Unabhängigkeitsorganisation Kachin Independence Organisation (KIO) feiern, die sich für die Rechte der myanmarischen Volksgruppe der Kachin einsetzt.

Wrack des Schwesterschiffs der "Vasa" in Schweden entdeckt

Stockholm - Meeresarchäologen haben im Schärengarten von Stockholm ein untergegangenes Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert entdeckt. Es handelt sich um das Wrack der "Äpplet" (Der Apfel), dem Schwesterschiff der "Vasa", wie das Wrackmuseum "Vrak" am Montag bekannt gab. Unter anderem technische Details und Holzproben hätten bestätigt, dass man tatsächlich das 1659 versenkte Schiff gefunden habe. Dies sei eine weltweit einzigartige Entdeckung.

3.557 Corona-Neuinfektionen und weniger Spitalspatienten

Wien - Die derzeitige Corona-Herbstwelle geht weiter zurück. Am Sonntag sind nach Angaben der AGES 3.557 Neuinfektionen registriert worden. Weiter rückläufig ist auch die Zahl der positiv getesteten Patientinnen und Patienten, die in heimischen Spitälern behandelt werden müssen. Im Krankenhaus liegen Stand Montagvormittag 2.154 Personen, das sind um 176 weniger als am Sonntag. 119 Menschen werden auf Intensivstationen betreut.

Wiener Börse schließt mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat den ersten Handelstag der Woche mit klaren Zuwächsen bestritten. Der heimische Leitindex ATX schloss am Montag um 1,6 Prozent höher bei 2.820,48 Einheiten. Unter den Einzelwerten gewannen voestalpine nach einer Prognoseerhöhung satte 4,1 Prozent. Mit Blick auf wichtige Konjunkturereignisse richtet sich die Aufmerksamkeit diese Woche auf die EZB-Zinssitzung am Donnerstag.

