Amtsübergabe an Sunak noch nicht am Montag

London - Der designierte britische Premierminister Rishi Sunak wird die Amtsgeschäfte nach Angaben des Büros seiner Vorgängerin noch nicht an diesem Montag übernehmen. "Ich kann bestätigen, dass die Übergabe heute nicht stattfinden wird", sagte ein Sprecher der bisherigen Regierungschefin Liz Truss am Montag. Derzeit liefen Gespräche über Zeitpunkt und Ablauf zwischen Sunak, Truss und König Charles III. Großbritannien stehe vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, sagte Sunak.

Metaller-KV - Arbeitgeber haben in 3. Runde nachgebessert

Wien - In der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie haben die Arbeitgeber heute nachgebessert. Es bleibt zwar beim ursprünglichen Angebot einer Erhöhung der IST-Löhne und Gehälter um 4,1 Prozent, dazu soll es aber eine Erfolgsbeteiligung geben, die bis zu 2,2 Prozent der Lohn- und Gehaltssumme ausmachen könne. Die Arbeitgeber sehen darin eine Brutto-KV-Erhöhung von bis zu 6,3 Prozent und ein "deutlich verbessertes Angebot".

Schmid kommt am 3. November in den U-Ausschuss

Wien - Nach mehrmaligem Ignorieren von Ladungen wird der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid doch als Auskunftsperson im ÖVP-Untersuchungsausschuss erscheinen. Seine Befragung ist für den 3. November anberaumt, bestätigte die Parlamentsdirektion am Montag entsprechende Meldungen. Schmid hatte durch seine Aussagen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mehrere prominente ÖVP-Politiker belastet.

Ukraine - "Schmutzige Bombe" beschäftigt Top-Militärs weiter

London/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland hat Medienberichten zufolge seiner Sorge vor einem möglichen Einsatz einer "schmutzigen Bombe", eines mit radioaktivem Material versetzten Sprengsatzes, durch die Ukraine erneut Ausdruck verliehen. Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow habe das Thema mit seinem britischen Kollegen Tony Radakin besprochen, melden russische Nachrichtenagenturen am Montag, ohne Details zu nennen.

Zusätzliche 700 Mio. Euro zur Kriminalitätsbekämpfung

Wien - 4,7 Mrd. Euro macht im kommenden Jahr das Budget des Innenministeriums aus - um 700 Mio. mehr als im heurigen Jahr. Mit den zusätzlichen Mitteln will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) den Kampf gegen die Schlepperei und illegale Migration, gegen Terrorismus und jede Form von Extremismus sowie gegen Cybercrime vorantreiben, wie er am Montag in einer Pressekonferenz in der Meidlinger Kaserne in Wien ankündigte.

Dutzende Tote bei Luftangriff auf Konzert in Myanmar

Yangon (Rangun) - Das Militär in Myanmar hat bei einem Luftangriff auf ein Konzert im Kachin-Staat im Norden des Landes mindestens 60 Menschen getötet. Dies bestätigten Augenzeugen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Konzert in der Gemeinde Hpakant Township wollten die Teilnehmer den 62. Jahrestag der Gründung der Unabhängigkeitsorganisation Kachin Independence Organisation (KIO) feiern, die sich für die Rechte der myanmarischen Volksgruppe der Kachin einsetzt.

Drei Tote bei Schüssen an Schule im US-Bundesstaat Missouri

St. Louis - Bei Schüssen an einer Schule im US-Bundesstaat Missouri sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen - darunter der Schütze. Eine erwachsene Frau und eine Jugendliche seien ebenfalls ums Leben gekommen, sagte Polizeichef Michael Sack am Montag. Weitere Menschen seien bei dem Vorfall in St. Louis verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt.

3.557 Corona-Neuinfektionen und weniger Spitalspatienten

Wien - Die derzeitige Corona-Herbstwelle geht weiter zurück. Am Sonntag sind nach Angaben der AGES 3.557 Neuinfektionen registriert worden. Weiter rückläufig ist auch die Zahl der positiv getesteten Patientinnen und Patienten, die in heimischen Spitälern behandelt werden müssen. Im Krankenhaus liegen Stand Montagvormittag 2.154 Personen, das sind um 176 weniger als am Sonntag. 119 Menschen werden auf Intensivstationen betreut.

