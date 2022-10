"Schmutzige Bombe": IAEA will Anlagen in Ukraine inspizieren

Wien/New York - Die IAEA bereitet sich darauf vor, in den kommenden Tagen Inspektoren zu zwei ukrainischen Standorten zu entsenden. Das teilte die IAEA in Wien am Montag auf Anfrage Kiews mit. "Die Internationale Atomenergie-Organisation ist sich der Erklärungen bewusst, die die Russische Föderation am Sonntag über angebliche Aktivitäten an zwei Nuklearstandorten in der Ukraine abgegeben hat". Moskau will die Vorwürfe zur "schmutzigen Bombe" vor den UNO-Sicherheitsrat bringen.

Selenskyj attestiert Russland breites Versagen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Acht Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Moskau ein Versagen auf breiter Front attestiert. "Die Ukraine bricht die sogenannte zweitstärkste Armee der Welt", sagte Selenskyj in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Mit Blick auf den Kriegsbeginn vor genau acht Monaten, am 24. Februar, meinte der Präsident, dass Russlands militärischer Einfluss heute verpufft sei.

Konferenz bereitet "Marshallplan" für Ukraine vor

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Auf Einladung von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beraten am Dienstag internationale Experten über den Wiederaufbau der Ukraine nach einem Ende des Krieges.

Metaller-KV - Arbeitgeber haben in 3. Runde nachgebessert

Wien - In der dritten Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Metalltechnische Industrie haben die Arbeitgeber heute nachgebessert. Es bleibt zwar beim ursprünglichen Angebot einer Erhöhung der IST-Löhne und Gehälter um 4,1 Prozent, dazu soll es aber eine Erfolgsbeteiligung geben, die bis zu 2,2 Prozent der Lohn- und Gehaltssumme ausmachen könne. Die Arbeitgeber sehen darin eine Brutto-KV-Erhöhung von bis zu 6,3 Prozent und ein "deutlich verbessertes Angebot".

Tiroler Landtag konstituiert sich und wählt Schwarz-Rot

Innsbruck - Vier Wochen nach der Landtagswahl konstituiert sich am Dienstag der neue Tiroler Landtag bei einer Sitzung im Innsbrucker Landhaus. Im Mittelpunkt steht die Wahl und Angelobung der neuen schwarz-roten Landesregierung unter dem künftigen Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und seinem ersten Stellvertreter, SPÖ-Chef Georg Dornauer. Die beiden Parteien verfügen über 21 Mandate im 36 Sitze zählenden Landesparlament.

Sunak wird formell zum britischen Premier ernannt

London - Das Vereinigte Königreich bekommt am Dienstag seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten. Ex-Finanzminister Rishi Sunak soll am späten Vormittag von König Charles III. formell mit der Regierungsbildung betraut werden, wie Downing Street am Montagabend mitteilte. Die Konservative Partei hofft nun, dass Sunak nach der skandalumwitterten Zeit von Boris Johnson und der kurzen chaotischen Amtszeit von Liz Truss die Kurve kriegt und wieder in ruhiges Fahrwasser führt.

Mindestens fünf Tote durch"Sitrang" in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch sind am Montag mindestens fünf Menschen durch Zyklon "Sitrang" ums Leben gekommen. "Die Verluste könnten noch steigen", sagte der Sprecher für die Leitstelle des Katastrophenministeriums, Nikhil Sarker, der Nachrichtenagentur AFP. Meteorologe Abul Kalam Mallick sagte, der tropische Wirbelsturm sei um 21.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen.

Italiens Premierministerin stellt sich Vertrauensvotum

Rom - Nach der Vereidigung und der ersten Ministerratssitzung stehen der frisch gebackenen Premierministerin Giorgia Meloni weitere wichtige Termine bevor. So stellt Italiens erste Regierungschefin am Dienstag um 11.00 Uhr in der Abgeordnetenkammer ihr Regierungsprogramm vor. Danach folgt eine Debatte, die mit der Vertrauensabstimmung im 19 Uhr enden wird. Mit einem Ergebnis ist gegen 20.30 Uhr zu rechnen.

