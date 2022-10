"Schmutzige Bombe": IAEA will Anlagen in Ukraine inspizieren

Wien/New York - Die IAEA bereitet sich darauf vor, in den kommenden Tagen Inspektoren zu zwei ukrainischen Standorten zu entsenden. Das teilte die IAEA in Wien am Montag auf Anfrage Kiews mit. "Die Internationale Atomenergie-Organisation ist sich der Erklärungen bewusst, die die Russische Föderation am Sonntag über angebliche Aktivitäten an zwei Nuklearstandorten in der Ukraine abgegeben hat". Moskau will die Vorwürfe zur "schmutzigen Bombe" vor den UNO-Sicherheitsrat bringen.

Tiroler Landtag konstituiert sich und wählt Schwarz-Rot

Innsbruck - Vier Wochen nach der Landtagswahl konstituiert sich am Dienstag der neue Tiroler Landtag bei einer Sitzung im Innsbrucker Landhaus. Im Mittelpunkt steht die Wahl und Angelobung der neuen schwarz-roten Landesregierung unter dem künftigen Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und seinem ersten Stellvertreter, SPÖ-Chef Georg Dornauer. Die beiden Parteien verfügen über 21 Mandate im 36 Sitze zählenden Landesparlament.

Sunak wird formell zum britischen Premier ernannt

London - Das Vereinigte Königreich bekommt am Dienstag seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten. Ex-Finanzminister Rishi Sunak soll am späten Vormittag von König Charles III. formell mit der Regierungsbildung betraut werden, wie Downing Street am Montagabend mitteilte. Die Konservative Partei hofft nun, dass Sunak nach der skandalumwitterten Zeit von Boris Johnson und der kurzen chaotischen Amtszeit von Liz Truss die Kurve kriegt und wieder in ruhiges Fahrwasser führt.

Partielle Sonnenfinsternis am Dienstag

Wien - Eine partielle Sonnenfinsternis ist am Dienstag in ganz Österreich in vollem Verlauf zu sehen. Die Wetterprognose verspricht weitgehend freie Sicht auf das Himmelsschauspiel, nur im Osten und Südosten können Wolkenreste den Beginn der Finsternis um 11.15 Uhr etwa trüben. Die maximale Bedeckung wird um 12.20 Uhr erreicht; Der Mond wird zu dieser Zeit die Sonnenscheibe zu 41 Prozent bedecken. Nach zwei Stunden und elf Minuten ist die Finsternis dann vorbei.

Sobotka wünscht sich moderateren Umgangston im Parlament

Wien - Der heurige Nationalfeiertag ist der letzte, den das Parlament im Übergangsquartier in der Hofburg begeht - in den kommenden Wochen steht die Rückkehr ins renovierte Hohe Haus am Ring an. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hofft, dass dann alle Fraktionen "im Umgangston miteinander wieder eine moderatere Haltung einnehmen", wie er im APA-Interview meinte. Denn das "Anpatzen" unter der Gürtellinie sei für die Bevölkerung "unerträglich" und schade der Demokratie.

Drei Tote bei Schüssen an Schule im US-Bundesstaat Missouri

St. Louis - Bei Schüssen an einer Schule im US-Bundesstaat Missouri sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen - darunter der Schütze. Er habe in der Schule eine 16-Jährige sowie eine 61-jährige Lehrerin getötet, wie US-Medien in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf die Behörden berichteten. Sieben Menschen seien verletzt worden. "Es hätte viel schlimmer kommen können", sagte ein Polizeisprecher im US-Fernsehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red