"Schmutzige Bombe": IAEA will Anlagen in Ukraine inspizieren

Wien/New York - Die IAEA bereitet sich darauf vor, in den kommenden Tagen Inspektoren zu zwei ukrainischen Standorten zu entsenden. Das teilte die IAEA in Wien am Montag auf Anfrage Kiews mit. "Die Internationale Atomenergie-Organisation ist sich der Erklärungen bewusst, die die Russische Föderation am Sonntag über angebliche Aktivitäten an zwei Nuklearstandorten in der Ukraine abgegeben hat". Moskau will die Vorwürfe zur "schmutzigen Bombe" vor den UNO-Sicherheitsrat bringen.

Tiroler Landtag konstituiert sich und wählt Schwarz-Rot

Innsbruck - Vier Wochen nach der Landtagswahl konstituiert sich am Dienstag der neue Tiroler Landtag bei einer Sitzung im Innsbrucker Landhaus. Im Mittelpunkt steht die Wahl und Angelobung der neuen schwarz-roten Landesregierung unter dem künftigen Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und seinem ersten Stellvertreter, SPÖ-Chef Georg Dornauer. Die beiden Parteien verfügen über 21 Mandate im 36 Sitze zählenden Landesparlament.

Bisher mindestens neun Tote durch Zyklon in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch hat sich die Zahl der Todesopfer durch den Zyklon "Sitrang" auf mindestens neun erhöht. Die meisten von ihnen seien durch umgestürzte Bäume getötet worden, darunter drei Menschen aus derselben Familie, sagte ein Beamter am Dienstag. Am späten Montag hatten die Behörden noch von mindestens fünf Toten gesprochen. "Sitrang" war am Montag im Süden Bangladeschs auf Land getroffen.

Elf Kinder bei Großbrand in Blindenschule in Uganda getötet

Kampala - Bei einem Großbrand in einer Blindenschule in Uganda sind elf Kinder ums Leben gekommen. Mindestens sechs weitere Schülerinnen und Schüler befänden sich in kritischem Zustand, sagte Polizeisprecher Luke Oweyesigire am Dienstag. Zahlreiche weitere Kinder seien verletzt worden. Das Feuer sei in der Früh in einem Schlafsaal der Salaam Blindenschule in der Nähe der Stadt Mukono im Zentrum des ostafrikanischen Landes ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar.

Luft in Neu-Delhi nach indischem Lichterfest "sehr schlecht"

Neu-Delhi - Das hinduistische Lichterfest Diwali hat sich negativ auf die Luftqualität in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ausgewirkt. Die Feinstaubbelastung lag am Montag und am Dienstag um ein Vielfaches über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Viele Menschen feierten das Diwali-Fest am Montag mit Feuerwerk - und das obwohl Umweltstadtrat Gopal Rai dafür mit Gefängnis gedroht hatte. Die Luftqualität in der Megametropole gehört zu den schlechtesten der Welt.

Sunak wird formell zum britischen Premier ernannt

London - Das Vereinigte Königreich bekommt am Dienstag seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten. Ex-Finanzminister Rishi Sunak soll am späten Vormittag von König Charles III. formell mit der Regierungsbildung betraut werden, wie Downing Street am Montagabend mitteilte. Die Konservative Partei hofft nun, dass Sunak nach der skandalumwitterten Zeit von Boris Johnson und der kurzen chaotischen Amtszeit von Liz Truss die Kurve kriegt und wieder in ruhiges Fahrwasser führt.

"smash" ist das Jugendwort des Jahres

Stuttgart - "Smash" ist das Jugendwort des Jahres. Der Begriff stammt wie so viele andere Wörter der Jugendsprache aus dem Englischen, er wird vor allem als Verb ("smashen") benutzt und bedeutet so viel wie "mit jemandem etwas anfangen", "jemanden abschleppen" oder auch "mit jemandem Sex haben". Das Objekt der Begierde kann auch ein "Smash" sein, mit dem man ein kleines "Smash" (Stelldichein) hat. Auf Englisch heißt das Wort hingegen "zerschlagen", "zerschmettern" oder auch "zerbrechen".

Partielle Sonnenfinsternis am Dienstag

Wien - Eine partielle Sonnenfinsternis ist am Dienstag in ganz Österreich in vollem Verlauf zu sehen. Die Wetterprognose verspricht weitgehend freie Sicht auf das Himmelsschauspiel, nur im Osten und Südosten können Wolkenreste den Beginn der Finsternis um 11.15 Uhr etwa trüben. Die maximale Bedeckung wird um 12.20 Uhr erreicht; Der Mond wird zu dieser Zeit die Sonnenscheibe zu 41 Prozent bedecken. Nach zwei Stunden und elf Minuten ist die Finsternis dann vorbei.

