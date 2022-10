Mattle neuer Tiroler LH, Schwarz-Rot im Landtag gewählt

Innsbruck - Der neue Tiroler Landeshauptmann heißt Anton Mattle. Der 59-jährige bisherige Landesrat und ÖVP-Obmann und sein Regierungsteam aus Volkspartei und SPÖ erhielten bei der konstituierenden Sitzung des Landtages am Dienstag 21 von 36 möglichen Stimmen - das entspricht der schwarz-roten Mehrheit. Mattle folgt auf Günther Platter, der Tirol mehr als 14 Jahren lang regiert hatte. Schwarz-Rot löst die bisherige, seit dem Jahr 2013 regierende, schwarz-grüne Landesregierung ab.

Polaschek kündigt breite Strategie gegen Lehrermangel an

Wien - In einigen Regionen und Fächern gibt es in Österreich schon seit Jahren zu wenig ausgebildetes Lehrpersonal, zuletzt hat der Mangel sich verschärft. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat deshalb unter dem Titel "Klasse Job" am Dienstag die "größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik" angekündigt. Neben einer Weiterentwicklung der Ausbildung soll eine neue Erzählung von Schule und das Recruiting neuer Zielgruppen mehr Personal bringen, sagte er vor Journalisten.

Weltweit Störungen bei WhatsApp

Santa Clara (Kalifornien)/Wien - WhatsApp ist am Dienstag in weiten Teilen der Welt ausgefallen. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer des Messengers meldeten Probleme beim Senden und Empfangen von Nachrichten. Auch bei den Portalen Allestörungen.at und Netzausfall.at in Österreich berichteten Kunden darüber. "Uns ist bewusst, dass einige Leute derzeit Probleme beim Senden und von Nachrichten haben, und wir arbeiten daran, WhatsApp so schnell wie möglich wiederherzustellen", hieß es beim Mutterkonzern Meta.

Selenskyj dringt auf rasche Investition in Wiederaufbau

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstag bei einer internationalen Wiederaufbaukonferenz in Berlin für rasche internationale Investitionen in den Wiederaufbau seines durch den russischen Krieg stark zerstörten Landes geworben. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen rief zu weltweiten Bemühungen für den Wiederaufbau der Ukraine auf. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sprach sich für einen "Marshallplan" schon vor Ende des Ukraine-Kriegs aus.

Ukraine meldet tote Zivilisten bei Angriffen in Bachmut

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der heftig umkämpften Industriestadt Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk sind am Montag nach ukrainischen Angaben sieben Zivilisten getötet und drei weitere verletzt worden. Das gab der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Dienstag im Messengerdienst Telegram bekannt. In der russisch besetzten Stadt Melitopol im Süden der Ukraine explodierte unterdessen am Dienstag in der Früh eine Bombe.

Sunak wird formell zum britischen Premier ernannt

London - Das Vereinigte Königreich bekommt am Dienstag seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten. Ex-Finanzminister Rishi Sunak soll am späten Vormittag von König Charles III. formell mit der Regierungsbildung betraut werden, wie Downing Street am Montagabend mitteilte. Die Konservative Partei hofft nun, dass Sunak nach der skandalumwitterten Zeit von Boris Johnson und der kurzen chaotischen Amtszeit von Liz Truss die Kurve kriegt und wieder in ruhiges Fahrwasser führt.

Mehrheit will gestärktes Bundesheer

Wien - Im Vorfeld des Nationalfeiertags am 26. Oktober samt Leistungsschau des Bundesheers spricht sich eine absolute Mehrheit der Bevölkerung für eine stärkere Landesverteidigung aus. Nach einer vom Verteidigungsministerium in Kooperation mit dem Linzer Market Institut durchgeführten Studie sind 63 Prozent der Befragten für eine Erhöhung der Ausgaben für das Bundesheer, 56 Prozent befürworten eine Erhöhung der Zahl der Soldatinnen und Soldaten.

Bisher mindestens neun Tote durch Zyklon in Bangladesch

Dhaka - In Bangladesch hat sich die Zahl der Todesopfer durch den Zyklon "Sitrang" auf mindestens neun erhöht. Die meisten von ihnen seien durch umgestürzte Bäume getötet worden, darunter drei Menschen aus derselben Familie, sagte ein Beamter am Dienstag. Am späten Montag hatten die Behörden noch von mindestens fünf Toten gesprochen. "Sitrang" war am Montag im Süden Bangladeschs auf Land getroffen.

