Rishi Sunak ist neuer britischer Premierminister

London - Rishi Sunak ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. Der 42-Jährige wurde am Dienstag formell von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt. In seiner ersten Ansprache kritisierte der frisch ernannte Regierungschef seine Vorgängerin Liz Truss: "Es wurden Fehler gemacht". Seinem Land versprach er die Lösung der aktuellen Probleme. Das Vereinigte Königreich bekommt damit seinen dritten Premierminister in wenigen Monaten.

Mattle neuer Tiroler LH, Schwarz-Rot im Landtag gewählt

Innsbruck - Der neue Tiroler Landeshauptmann heißt Anton Mattle. Der 59-jährige bisherige Landesrat und ÖVP-Obmann und sein Regierungsteam aus Volkspartei und SPÖ erhielten bei der konstituierenden Sitzung des Landtages am Dienstag 21 von 36 möglichen Stimmen - das entspricht der schwarz-roten Mehrheit. In seiner ersten Rede vor dem Landtag beschwor Mattle einen "Neustart" und legte einen Schwerpunkt auf das Energie-Thema und Krisenbekämpfung.

Meloni mit positiven Signalen für Südtiroler Autonomie

Rom - Die neue italienische Premierministerin Giorgia Meloni will die Autonomie der italienischen Regionen gemäß dem Verfassungsgebot und unter Berücksichtigung der Prinzipien der Solidarität im Rahmen des nationalen Zusammenhalts fördern. In Bezug auf Südtirol sagte die Ministerpräsidentin in ihrer Ansprache vor dem Parlament am Dienstag, dass sich ihre Regierung für die Wiederherstellung der Autonomiestandards ausspreche, die 1992 zur Streitbeilegung vor der UNO geführt hatte.

Ukraine meldet tote Zivilisten bei Angriffen in Bachmut

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der heftig umkämpften Industriestadt Bachmut in der ostukrainischen Region Donezk sind am Montag nach ukrainischen Angaben sieben Zivilisten getötet und drei weitere verletzt worden. Das gab der Gouverneur von Donezk, Pawlo Kyrylenko, am Dienstag im Messengerdienst Telegram bekannt. In der russisch besetzten Stadt Melitopol im Süden der Ukraine explodierte unterdessen am Dienstag in der Früh eine Bombe.

Expertenkonferenz für Kraftakt zum Wiederaufbau der Ukraine

Berlin/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der deutsche Kanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben zu einem internationalen Kraftakt für den Wiederaufbau der Ukraine aufgerufen. Ein solcher Marshallplan nach dem Vorbild des US-Aufbauprogramms für Deutschland und ganz Europa nach dem Zweiten Weltkrieg sei "eine Generationenaufgabe, mit der man jetzt beginnen müsse", forderte Scholz am Dienstag bei einer internationalen Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin.

Weltweit Störungen bei WhatsApp behoben

Santa Clara (Kalifornien)/Wien - Der Messenger-Dienst WhatsApp ist Dienstagfrüh in weiten Teilen der Welt stundenlang ausgefallen. "Wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten", sagte ein Sprecher des Mutterkonzerns Meta. Einen Grund für die Störung nannte sie nicht. Zahlreiche Nutzer in Europa, Asien und Afrika hatten zuvor Probleme beim Senden und Empfangen von Texten und Videos gemeldet. Auch Kunden in Österreich berichteten darüber.

Bisher mindestens 16 Tote durch Zyklon in Bangladesch

Dhaka - Der Zyklon "Sitrang" hat bei seinem Durchzug durch den Süden von Bangladesch Tod und Zerstörung gebracht. Mindestens 16 Menschen starben, rund zehn Millionen weitere waren ohne Strom, wie die Behörden des südasiatischen Landes am Dienstag mitteilten. Heftiger Regen im Gefolge des tropischen Wirbelsturms sorgte in weiten Regionen des Landes für Überschwemmungen. Die Behörden hatten zuvor eine Million Menschen aus gefährdeten Gebieten in Sicherheit gebracht.

Polaschek kündigt breite Strategie gegen Lehrermangel an

Wien - In einigen Regionen und Fächern gibt es in Österreich schon seit Jahren zu wenig ausgebildetes Lehrpersonal, zuletzt hat der Mangel sich verschärft. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat deshalb unter dem Titel "Klasse Job" am Dienstag die "größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik" angekündigt. Neben einer Weiterentwicklung der Ausbildung soll eine neue Erzählung von Schule und das Recruiting neuer Zielgruppen mehr Personal bringen, sagte er vor Journalisten.

