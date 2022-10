Nationalfeiertag in alter Normalität

Wien - Der Nationalfeiertag am 26. Oktober wird nach zweijährigem Corona-Modus wieder in alter Normalität begangen. Das Bundesheer kehrt in vollem Ausmaß zu seiner Leistungsschau auf den Wiener Heldenplatz zurück, die Türen von Regierung und Parlament stehen wieder offen. Erstmals keinen echten Tag der offenen Tür gibt es bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er empfängt in seinen Räumlichkeiten der Hofburg aber "Repräsentanten und Repräsentantinnen der Zivilgesellschaft".

Schmid kommt am 3. November in den U-Ausschuss

Wien - Nach mehrmaligem Ignorieren von Ladungen wird der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid doch als Auskunftsperson im ÖVP-Untersuchungsausschuss erscheinen. Seine Befragung ist für den 3. November anberaumt, bestätigte die Parlamentsdirektion am Montag entsprechende Meldungen. Schmid hatte durch seine Aussagen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mehrere prominente ÖVP-Politiker belastet.

Moskau erneuert vor UNO Vorwürfe zu "schmutziger Bombe"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Der UNO-Sicherheitsrat hat am Dienstag auf einer nicht öffentlichen Sitzung über die wiederholten russischen Anschuldigungen beraten, die Ukraine plane den Einsatz einer "schmutzigen Bombe". Russland sagte, es "bezweifle", dass Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde beweisen könnten, dass dies nicht der Fall sei. Die Sitzung fand auf Initiative Russlands statt. Kiew und seine westlichen Verbündeten wiesen die Anschuldigungen erneut nachdrücklich zurück.

G7 und EU bringen Marshallplan für die Ukraine auf den Weg

Berlin - Die G7-Länder der wirtschaftsstarken Demokratien und die Europäische Union haben gemeinsam einen Marshallplan für den Wiederaufbau der Ukraine auf den Weg gebracht. Eine von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geleitete Expertenkonferenz gab am Dienstag das Startsignal für ein solches Programm nach dem Vorbild der US-Hilfen für Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Sunak stellt sich Fragen im Parlament

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der neue britische Premierminister Rishi Sunak muss sich am Mittwoch (13.00 Uhr MESZ) im Parlament erstmals den Fragen der Abgeordneten stellen. Bei den sogenannten "Prime Minister's Questions" wird der jeweilige britische Regierungschef im Unterhaus von Oppositionsführer und Labour-Chef Keir Starmer gegrillt. Auch andere Parlamentarier haben die Chance, Fragen an den Premier zu richten.

Suella Braverman wieder als britische Innenministerin im Amt

London - Die wegen Regelbruchs geschasste britische Innenministerin Suella Braverman ist weniger als eine Woche nach ihrem Rücktritt schon wieder im Amt. Der neue britische Premierminister Rishi Sunak ernannte die rechtskonservative Politikerin am Dienstagnachmittag nach zahlreichen männlichen Kollegen als erste bestätigte Frau im Kabinett. Braverman aus dem rechten Flügel der Partei steht für einen extrem harten Kurs in der Einwanderungspolitik.

Bisher mindestens 22 Tote durch Zyklon in Bangladesch

Dhaka - Der Zyklon "Sitrang" hat bei seinem Durchzug durch den Süden von Bangladesch Tod und Zerstörung gebracht. Mindestens 22 Menschen starben nach jüngsten Angaben, rund zehn Millionen waren ohne Strom, wie die Behörden des südasiatischen Landes am Dienstag mitteilten. Heftiger Regen im Gefolge des tropischen Wirbelsturms sorgte in weiten Regionen des Landes für Überschwemmungen. Die Behörden hatten zuvor eine Million Menschen aus gefährdeten Gebieten in Sicherheit gebracht.

Sieg für TikTok bei Big Brother Awards 2022

Wien - Die chinesische Video-Plattform TikTok hat 2022 bei den österreichischen Big Brother Awards Facebook den Rang abgelaufen: Bei der Verleihung des Negativ-Datenschutz-Award im Wiener Rabenhof am Dienstag ging der Sieg in der Kategorie "Kommunikation und Marketing" an den Social-Media-Überflieger. Möglich macht es der In-App-Browser, der es erlaubt, Tastatur- und Toucheingaben mitzulesen und zu protokollieren. In den weiteren Kategorien siegten u.a. Newcomer PimEyes und Amazon.

