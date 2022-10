Moskau erneuert vor UNO Vorwürfe zu "schmutziger Bombe"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Der UNO-Sicherheitsrat hat am Dienstag auf einer nicht öffentlichen Sitzung über die wiederholten russischen Anschuldigungen beraten, die Ukraine plane den Einsatz einer "schmutzigen Bombe". Russland sagte, es "bezweifle", dass Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde beweisen könnten, dass dies nicht der Fall sei. Die Sitzung fand auf Initiative Russlands statt. Kiew und seine westlichen Verbündeten wiesen die Anschuldigungen erneut nachdrücklich zurück.

EU wird laut Umweltagentur EUA Emissionsziele verfehlen

Sharm el-Sheikh/EU-weit/Kopenhagen - Die Europäische Union muss einem neuen Bericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) vom Mittwoch zufolge deutlich mehr für die Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgas-Emissionen tun. Aktuelle Vorhersagen ließen "nicht erwarten", dass das von der EU gesetzte Ziel von 55 Prozent weniger Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 erreicht werde, sagte Agentur-Expertin Melanie Sporer Journalisten.

Schulangreifer von St. Louis hatte 600 Schuss Munition dabei

St. Louis - Bei dem Schusswaffenangriff an einer Schule der US-Stadt St. Louis mit zwei Todesopfern hat die Polizei offenbar ein schlimmeres Blutbad verhindert. Der am Montag von Einsatzkräften erschossene 19-jährige Angreifer hatte ein halbautomatisches Gewehr und zahlreiche Magazine mit insgesamt mehr als 600 Schuss Munition bei sich, wie Polizeichef Mike Sack am Dienstag sagte. "600 Schuss ist viel Munition."

Klein-Lkw-Lenker bei "Frontalem" in Tirol tödlich verletzt

St. Anton am Arlberg - Ein 30-jähriger Lenker eines Klein-Lkw ist Dienstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der Arlberg Schnellstraße S16 im Arlbergtunnel im Gemeindegebiet von St. Anton am Arlberg in Tirol tödlich verletzt worden. Der Mann war über die doppelte Sperrlinie nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das entgegenkommende Fahrzeug geprallt, das von einem 50-jährigen Ukrainer gelenkt wurde.

Verletzte nach starkem Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Bei einem schweren Erdbeben im Norden der Philippinen sind mindestens 26 Menschen verletzt worden. Das Beben der Stärke 6,4 hatte sich am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr (Ortszeit) in der Provinz Abra ereignet, etwa 350 Kilometer nördlich von Manila, wie das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie mitteilte. Das Epizentrum befand sich nahe des Ortes Lagayan. Regierungsangaben zufolge wurden auch viele Häuser und öffentliche Infrastruktur beschädigt.

Risikogruppenfreistellung gilt nun wieder

Wien - Die coronabedingte Freistellungsregelung für Risikogruppen, die per Ende Juni ausgelaufen ist und über den Sommer ausgesetzt worden ist, gilt nun wieder - und zwar bis Ende Dezember, wie Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sowie Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) bekanntgaben. Begründet wurde die Maßnahme mit dem "anhaltenden Infektionsrisiko für Risikogruppen am Arbeitsplatz".

