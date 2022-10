Nationalfeiertag mit Kranzniederlegung begonnen

Wien - Der Nationalfeiertag hat am Mittwoch mit den Kranzniederlegungen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung am Äußeres Burgtor begonnen. Trotz nebeligem Wetter hatten sich schon in der Früh viele Zuseher am Heldenplatz versammelt. Das Bundesheer ist nach zwei Coronajahren wieder im vollem Umfang mit seiner Leistungsschau vor Ort. Erstmals keinen echten Tag der offenen Tür gibt es beim Bundespräsidenten.

Moskau erneuert vor UNO Vorwürfe zu "schmutziger Bombe"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Der UNO-Sicherheitsrat hat am Dienstag auf einer nicht öffentlichen Sitzung über die wiederholten russischen Anschuldigungen beraten, die Ukraine plane den Einsatz einer "schmutzigen Bombe". Russland sagte, es "bezweifle", dass Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde beweisen könnten, dass dies nicht der Fall sei. Die Sitzung fand auf Initiative Russlands statt. Kiew und seine westlichen Verbündeten wiesen die Anschuldigungen erneut nachdrücklich zurück.

Sunak trifft erstmals auf die Opposition im Parlament

London - Der neue britische Regierungschef Rishi Sunak steht am Mittwoch im Parlament in London erstmals den Abgeordneten der Opposition gegenüber. Sunak war am Dienstag an die Spitze der Regierung getreten und hatte angekündigt, er werde von seiner Vorgängerin Liz Truss gemachte Fehler korrigieren.

EU wird laut Umweltagentur EUA Emissionsziele verfehlen

Sharm el-Sheikh/EU-weit/Kopenhagen - Die Europäische Union muss einem neuen Bericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) vom Mittwoch zufolge deutlich mehr für die Reduzierung klimaschädlicher Treibhausgas-Emissionen tun. Aktuelle Vorhersagen ließen "nicht erwarten", dass das von der EU gesetzte Ziel von 55 Prozent weniger Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 1990 erreicht werde, sagte Agentur-Expertin Melanie Sporer Journalisten.

Schulangreifer von St. Louis hatte 600 Schuss Munition dabei

St. Louis - Bei dem Schusswaffenangriff an einer Schule der US-Stadt St. Louis mit zwei Todesopfern hat die Polizei offenbar ein schlimmeres Blutbad verhindert. Der am Montag von Einsatzkräften erschossene 19-jährige Angreifer hatte ein halbautomatisches Gewehr und zahlreiche Magazine mit insgesamt mehr als 600 Schuss Munition bei sich, wie Polizeichef Mike Sack am Dienstag sagte. "600 Schuss ist viel Munition."

Euro nun wieder über Dollar-Parität

Wien - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Devisenhandel zugelegt und ist damit erstmals seit Mitte September wieder über die Parität zum US-Dollar gestiegen. Bis 9.45 Uhr stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,0022 US-Dollar. Der Dollar dürfte Marktbeobachtern darunter leiden, dass schwach ausgefallene US-Wirtschaftsdaten die US-Notenbank mit Rücksicht auf die Konjunktur zu einem behutsameren Zinserhöhungskurs veranlassen könnten.

