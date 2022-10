Krieg als großes Thema bei Nationalfeiertag

Wien - Der Nationalfeiertag am Mittwoch war vom Krieg in der Ukraine geprägt. Im Mittelpunkt der politischen Ansprachen stand wieder die militärische Landesverteidigung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte die Erhöhung des Heeresbudgets, denn das Bundesheer sei derzeit nicht in der Lage, die Neutralität mit der Waffe zu verteidigen. Er rief die österreichische Bevölkerung zu einem "gesamtstaatlichen Schulterschluss" auf, um die viele Krisen gemeinsam zu überwinden.

Risikogruppenfreistellung gilt nun wieder

Wien - Die coronabedingte Freistellungsregelung für Risikogruppen, die per Ende Juni ausgelaufen ist und über den Sommer ausgesetzt worden ist, gilt nun wieder - und zwar bis Ende Dezember, wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bekanntgaben. Begründet wurde die Maßnahme mit dem "anhaltenden Infektionsrisiko für Risikogruppen am Arbeitsplatz". Keine Freistellung gibt es für Schwangere, was der ÖGB kritisiert.

Moskau erneuert vor UNO Vorwürfe zu "schmutziger Bombe"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Der UNO-Sicherheitsrat hat am Dienstag auf einer nicht öffentlichen Sitzung über die wiederholten russischen Anschuldigungen beraten, die Ukraine plane den Einsatz einer "schmutzigen Bombe". Russland sagte, es "bezweifle", dass Inspektionen der Internationalen Atomenergiebehörde beweisen könnten, dass dies nicht der Fall sei. Die Sitzung fand auf Initiative Russlands statt. Kiew und seine westlichen Verbündeten wiesen die Anschuldigungen erneut nachdrücklich zurück.

"Erstankunft Ukraine-Ticket" für Vertriebene ab November

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das "Not-Ticket Ukraine" der ÖBB hat es Vertriebenen aus dem osteuropäischen Land seit der Invasion Russlands ermöglicht, kostenlos und mehrfach Züge und Busse in ganz Österreich zu benutzen. Dieses Not-Ticket läuft mit 31. Oktober aus. Ab 1. November tritt an seine Stelle das "Erstankunft Ukraine-Ticket", das allen Menschen mit ukrainischem Reisepass ausgestellt wird, die aus der Richtung der Ukraine über die Grenzen Tschechiens, der Slowakei und Ungarns einreisen.

Drei Menschen bei Messerstecherei im Wiener Prater verletzt

Wien - Drei Schwerverletzte hat eine Messerstecherei im Prater in Wien-Leopoldstadt in der Nacht auf Mittwoch gefordert. Die Auseinandersetzung löste einen Großeinsatz der Wiener Blaulichtkräfte aus, an dem sogar ein Hubschrauber beteiligt war, um nach weiteren Verletzten zu suchen und Verdächtige ausfindig zu machen. Der Hintergrund des blutigen Streits war laut Polizeisprecherin Irina Steirer am Mittwoch noch weitgehend unklar. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

Britische Regierung verschiebt Vorlage von Budgetentwurf

London - Der neue britische Premierminister Rishi Sunak verschiebt die Vorstellung seines ersten Budgetentwurfs. Die wirtschaftliche Stabilität und eine nachhaltige Regelung fiskalischer Fragen seien Kern der Regierungspolitik, teilte Sunak am Mittwoch mit. Es sei wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dem Kabinett werde deshalb Zeit eingeräumt, um den Haushaltsentwurf zu billigen. Finanzminister Jeremy Hunt kündigte an, das Budget werde am 17. November vorgestellt.

Ermittlungen sollen Vorwürfe gegen Benko bestätigen

Wien - Der Ex-ÖBAG-Chef und Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmid, hat vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Unternehmer Ren� Benko schwer belastet. Er soll versucht haben, durch ein Jobangebot an Schmid seine Steuerpflicht zu senken. Laut einem Bericht der "Krone" vom Mittwoch sollen WKStA-Ermittlungen den Vorwurf bestätigen und zudem Einblick in fragwürdige Geschäftspraktiken geben. Ein Sprecher von Benkos Signa war vorerst nicht erreichbar.

Euro nun wieder über Dollar-Parität

Wien - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Devisenhandel zugelegt und ist damit erstmals seit Mitte September wieder über die Parität zum US-Dollar gestiegen. Bis 9.45 Uhr stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,0022 US-Dollar. Der Dollar dürfte Marktbeobachtern darunter leiden, dass schwach ausgefallene US-Wirtschaftsdaten die US-Notenbank mit Rücksicht auf die Konjunktur zu einem behutsameren Zinserhöhungskurs veranlassen könnten.

