Krieg als großes Thema bei Nationalfeiertag

Wien - Der Nationalfeiertag am Mittwoch war vom Krieg in der Ukraine geprägt. Im Mittelpunkt der politischen Ansprachen stand wieder die militärische Landesverteidigung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte die Erhöhung des Heeresbudgets, denn das Bundesheer sei derzeit nicht in der Lage, die Neutralität mit der Waffe zu verteidigen. Er rief die österreichische Bevölkerung zu einem "gesamtstaatlichen Schulterschluss" auf, um die viele Krisen gemeinsam zu überwinden.

UNO sieht Hoffnung bei Klimaschutz, aber nicht genug

Sharm el-Sheikh/EU-weit/Kopenhagen - Beim Kampf gegen den Klimawandel gibt es nach Einschätzung der Vereinten Nationen einzelne "Hoffnungsschimmer", doch lange nicht in ausreichendem Maße. Das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu beschränken, werde damit nicht annähernd erreicht. Es könnte eher auf eine Erwärmung um 2,5 Grad hinauslaufen. Das geht aus einem Bericht hervor, den das UN-Klimasekretariat in Bonn am Mittwoch veröffentlichte.

Britische Regierung verschiebt Vorlage von Budgetentwurf

London - Der neue britische Premierminister Rishi Sunak verschiebt die Vorstellung seines ersten Budgetentwurfs. Die wirtschaftliche Stabilität und eine nachhaltige Regelung fiskalischer Fragen seien Kern der Regierungspolitik, teilte Sunak am Mittwoch mit. Es sei wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dem Kabinett werde deshalb Zeit eingeräumt, um den Haushaltsentwurf zu billigen. Finanzminister Jeremy Hunt kündigte an, das Budget werde am 17. November vorgestellt.

Zelte für Asylwerber: Protestmarsch in St. Georgen

St. Georgen im Attergau - St. Georgen im Attergau (OÖ) hat am Nationalfeiertag lautstark gegen das Zeltquartier für Flüchtlinge beim Erstaufnahmezentrum Thalham protestiert. Nach einer Kundgebung marschierten die Teilnehmer zum Autobahnanschluss der A1. Unter die Demonstranten mischte sich auch "die rechte und rechtsextreme Szene aus ganz Österreich", hieß es aus Polizeikreisen gegenüber der APA. Mit knapp 1.000 Teilnehmern blieb man unter den Erwartungen. Die Protestaktion verlief friedlich.

Sicherheitskräfte im Iran schießen auf Protestierende

Teheran - Iranische Sicherheitskräfte haben auf Demonstrierende im Iran geschossen, die sich zum Ende der 40-tägigen Trauerzeit zu Tausenden in der Heimatstadt der in Polizeigewahrsam gestorbenen Kurdin Mahsa Amini versammelten. "Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und schossen am Sindan-Platz im Stadtzentrum von Saghes auf Menschen", schrieb die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw am Mittwoch auf Twitter.

Dutzende Verletzte nach starkem Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Bei einem schweren Erdbeben im Norden der Philippinen sind mindestens 36 Menschen verletzt worden. Das Beben der Stärke 6,4 hatte sich am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr (Ortszeit) in der Provinz Abra ereignet, etwa 350 Kilometer nördlich von Manila, wie das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie mitteilte. Das Epizentrum befand sich nahe des Ortes Lagayan.

Drei Menschen bei Messerstecherei im Wiener Prater verletzt

Wien - Drei Schwerverletzte hat eine Messerstecherei im Prater in Wien-Leopoldstadt in der Nacht auf Mittwoch gefordert. Die Auseinandersetzung löste einen Großeinsatz der Wiener Blaulichtkräfte aus, an dem sogar ein Hubschrauber beteiligt war, um nach weiteren Verletzten zu suchen und Verdächtige ausfindig zu machen. Der Hintergrund des blutigen Streits war laut Polizeisprecherin Irina Steirer am Mittwoch noch weitgehend unklar. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

"Erstankunft Ukraine-Ticket" für Vertriebene ab November

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das "Not-Ticket Ukraine" der ÖBB hat es Vertriebenen aus dem osteuropäischen Land seit der Invasion Russlands ermöglicht, kostenlos und mehrfach Züge und Busse in ganz Österreich zu benutzen. Dieses Not-Ticket läuft mit 31. Oktober aus. Ab 1. November tritt an seine Stelle das "Erstankunft Ukraine-Ticket", das allen Menschen mit ukrainischem Reisepass ausgestellt wird, die aus der Richtung der Ukraine über die Grenzen Tschechiens, der Slowakei und Ungarns einreisen.

