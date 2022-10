Krieg als großes Thema bei Nationalfeiertag

Wien - Der Nationalfeiertag am Mittwoch war vom Krieg in der Ukraine geprägt. Im Mittelpunkt der politischen Ansprachen stand wieder die militärische Landesverteidigung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte die Erhöhung des Heeresbudgets, denn das Bundesheer sei derzeit nicht in der Lage, die Neutralität mit der Waffe zu verteidigen. Er rief die österreichische Bevölkerung zu einem "gesamtstaatlichen Schulterschluss" auf, um die viele Krisen gemeinsam zu überwinden.

Risikogruppenfreistellung gilt nun wieder

Wien - Die coronabedingte Freistellungsregelung für Risikogruppen, die per Ende Juni ausgelaufen ist und über den Sommer ausgesetzt worden ist, gilt nun wieder - und zwar bis Ende Dezember, wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bekanntgaben. Begründet wurde die Maßnahme mit dem "anhaltenden Infektionsrisiko für Risikogruppen am Arbeitsplatz". Keine Freistellung gibt es für Schwangere, was der ÖGB kritisiert.

2.119 Covid-Patienten im Spital und 7.892 Neuinfektionen

Wien - 7.892 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Dienstag in Österreich registriert worden. Das sind nach den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zwar deutlich mehr als der Schnitt der vergangenen sieben Tage von 7.117 Neuinfektionen pro Tag. Vor einer Woche wurden noch 13.048 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, nach 606,8 am Vortag wurde sie heute mit 551,8 pro 100.000 Einwohner angegeben.

UNO sieht Hoffnung bei Klimaschutz, aber nicht genug

Sharm el-Sheikh/EU-weit/Kopenhagen - Beim Kampf gegen den Klimawandel gibt es nach Einschätzung der Vereinten Nationen einzelne "Hoffnungsschimmer", doch lange nicht in ausreichendem Maße. Das Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts zu beschränken, werde damit nicht annähernd erreicht. Es könnte eher auf eine Erwärmung um 2,5 Grad hinauslaufen. Das geht aus einem Bericht hervor, den das UN-Klimasekretariat in Bonn am Mittwoch veröffentlichte.

Sicherheitskräfte im Iran schießen auf Protestierende

Teheran - Iranische Sicherheitskräfte haben auf Demonstrierende im Iran geschossen, die sich zum Ende der 40-tägigen Trauerzeit zu Tausenden in der Heimatstadt der in Polizeigewahrsam gestorbenen Kurdin Mahsa Amini versammelten. "Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein und schossen am Sindan-Platz im Stadtzentrum von Saghes auf Menschen", schrieb die in Oslo ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw am Mittwoch auf Twitter.

Zelte für Asylwerber: Protestmarsch in St. Georgen

St. Georgen im Attergau - St. Georgen im Attergau (OÖ) hat am Nationalfeiertag lautstark gegen das Zeltquartier für Flüchtlinge beim Erstaufnahmezentrum Thalham protestiert. Nach einer Kundgebung marschierten die Teilnehmer zum Autobahnanschluss der A1. Unter die Demonstranten mischte sich auch "die rechte und rechtsextreme Szene aus ganz Österreich", hieß es aus Polizeikreisen gegenüber der APA. Mit knapp 1.000 Teilnehmern blieb man unter den Erwartungen. Die Protestaktion verlief friedlich.

Dutzende Verletzte nach starkem Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Bei einem schweren Erdbeben im Norden der Philippinen sind mindestens 36 Menschen verletzt worden. Das Beben der Stärke 6,4 hatte sich am Dienstagabend gegen 23.00 Uhr (Ortszeit) in der Provinz Abra ereignet, etwa 350 Kilometer nördlich von Manila, wie das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie mitteilte. Das Epizentrum befand sich nahe des Ortes Lagayan.

Putin bei Training der strategischen Abschreckungskräfte

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Mittwoch einer Übung der "strategischen Abschreckungskräfte" seines Landes beigewohnt, deren Aufgabe es unter anderem ist, auf eine Bedrohung durch einen atomaren Angriff zu reagieren. "Unter der Führung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Wladimir Putin, haben die strategischen Abschreckungskräfte am Boden, zu Wasser und in der Luft ein Training abgehalten", teilte der Kreml mit.

