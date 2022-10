Krieg als großes Thema bei Nationalfeiertag

Wien - Der Nationalfeiertag am Mittwoch war vom Krieg in der Ukraine geprägt. Im Mittelpunkt der politischen Ansprachen stand wieder die militärische Landesverteidigung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte die Erhöhung des Heeresbudgets, denn das Bundesheer sei derzeit nicht in der Lage, die Neutralität mit der Waffe zu verteidigen. Die Leistungsschau des Bundesheeres in der Wiener Innenstadt wurde am gestrigen Tag der Schulen und heute von 720.000 Menschen besucht.

Risikogruppenfreistellung gilt nun weiter

Wien - Die coronabedingte Freistellungsregelung für Risikogruppen, die per Ende Juni ausgelaufen und über den Juli ausgesetzt worden war, gilt nun weiter bis Ende Dezember, wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bekanntgaben. Begründet wurde die Maßnahme mit dem "anhaltenden Infektionsrisiko für Risikogruppen am Arbeitsplatz". Keine Freistellung gibt es für Schwangere, was der ÖGB kritisiert.

Mindestens 15 Tote bei Schießerei im iranischen Shiraz

Shiraz - Bei einem Anschlag in der iranischen Stadt Shiraz sind Medien zufolge mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. In Schiras hätten drei Angreifer aus einem Auto heraus das Feuer auf Pilger und Beschäftigte des Schreins von Schah Tscheragh, einem Bruder des achten Imams Reza, eröffnet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Zwei von ihnen habe die Polizei verhaftet, nach dem Dritten werde gefahndet. IRNA machte sunnitische Extremisten für den Anschlag verantwortlich.

Wetter erschwert Gegenoffensive in Region Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Widriges Wetter und schwieriges Gelände erschweren der Ukraine nach eigenen Angaben die Rückeroberung der Region Cherson. "Die Süd-Ukraine ist eine landwirtschaftliche Region mit vielen Bewässerungskanälen, die von den Russen als Gräben genutzt werden", sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Mittwoch. Außerdem bremsten schwere Regenfälle die Kampffahrzeuge mit Rädern aus. "Die Gegenoffensive auf Cherson ist schwieriger als die auf Charkiw."

Putin bei Training der strategischen Abschreckungskräfte

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Mittwoch einer Übung der "strategischen Abschreckungskräfte" seines Landes beigewohnt, deren Aufgabe es unter anderem ist, auf eine Bedrohung durch einen atomaren Angriff zu reagieren. "Unter der Führung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Wladimir Putin, haben die strategischen Abschreckungskräfte am Boden, zu Wasser und in der Luft ein Training abgehalten", teilte der Kreml mit.

Dornauer will Zelt-Causa mit Karner klären

Innsbruck - Der neue Tiroler LHStv. Georg Dornauer (SPÖ), der für die Flüchtlingsagenden zuständig ist, will sich ab Donnerstag bemühen, für die 16 vom Bund in Zelten in Absam untergebrachten Asylwerber anderweitige Unterkünfte zu finden. Er werde dahingehend auch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) telefonieren, sagte Dornauer im APA-Gespräch. "In den nächsten zwei bis drei Wochen" sollen generell genügend Quartiere bzw. Notunterkünfte im Bundesland geschaffen werden.

Zelte für Asylwerber: Protestmarsch in St. Georgen

St. Georgen im Attergau - St. Georgen im Attergau (OÖ) hat am Nationalfeiertag lautstark gegen das Zeltquartier für Flüchtlinge beim Erstaufnahmezentrum Thalham protestiert. Nach einer Kundgebung marschierten die Teilnehmer zum Autobahnanschluss der A1. Unter die Demonstranten mischte sich auch "die rechte und rechtsextreme Szene aus ganz Österreich", hieß es aus Polizeikreisen gegenüber der APA. Mit knapp 1.000 Teilnehmern blieb man unter den Erwartungen. Die Protestaktion verlief friedlich.

Treffen von Macron und Scholz "sehr partnerschaftlich"

Paris/Berlin - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz haben bei Gesprächen in Paris versucht, inhaltliche Differenzen beizulegen. "Es war ein sehr intensives Treffen, ein sehr partnerschaftliches Treffen", hieß es am Mittwoch im Anschluss von deutscher Seite. Es sei eine strategische Selbstvergewisserung gewesen, dass man bei wichtigen Themen einer Meinung sei. Dies sei aus Sicht beider ein voller Erfolg gewesen.

